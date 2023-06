Macron: "Tenete a casa i vostri figli"

Il presidente francese ha parlato alla nazione per commentare quanto sta accadendo in diverse città della Francia, teatro di violentissime proteste di piazza dopo la morte del giovane Nahel, ucciso a soli 17 anni da un poliziotto a Nanterre.

"Tenete a casa i vostri figli - ha detto Macron - la stragrande maggioranza degli arrestati sono infatti giovani e giovanissimi strumentalizzati anche dai social".

Il presidente francese ha poi bacchettato i social affermando che "svolgono un ruolo considerevole nei movimenti degli ultimi giorni". E cita TikTok e Snapchat, dove "sono stati organizzati raduni violenti". "Prenderemo nelle prossime ore - ha aggiunto - diverse disposizioni" per organizzare "il ritiro dei contenuti più a rischio" collegati alle piattaforme e per "avere l'identità di chi utilizza i social per lanciare appelli al disordine o esacerbare la violenza".