Macron, la fiducia sulla riforma delle pensioni è legge

Il governo francese porrà la questione di fiducia, l'articolo 49-3, per far passare la riforma delle pensioni che Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, ha deciso. La decisione comunicata al governo dopo il via libera del Senato e riportata dall'Ansa. Ci sono maree di polemiche e si preannuncia un periodo di scioperi e manifestazioni davvero pesanti.

Con la scelta del governo di porre la questione di fiducia, la riforma delle pensioni è diventata legge a patto che le mozioni di censura che saranno presentate entro 24 ore e discusse nella giornata di lunedì, non raccolgano la maggioranza dei voti. In questo caso, il governo cadrebbe e con esso anche la legge sulla quale ha messo la fiducia. Non ci sarà dunque voto sul contestatissimo progetto di aumentare l'età pensionabile da 62 a 64 anni, il governo porrà la fiducia ed, entro 24 ore, l'opposizione avrà il diritto di presentare una mozione di censura al governo. Con la prospettiva di far votare una mozione trasversale, presentata dalla sinistra o dalla destra, ma votata da entrambe le formazioni. Se la mozione di censura fosse maggioritaria, il governo di Elisabeth Borne sarebbe battuto e Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro e un nuovo esecutivo.