La lista dei comuni sciolti per mafia negli ultimi 10 anni (da tutti i governi)

Negli ultimi anni, l'Italia ha dovuto fronteggiare una crescente ondata di scioglimenti dei comuni a causa delle infiltrazioni e dei condizionamenti mafiosi. L'elevato numero degli scioglimenti dei comuni evidenzia la pervasività e la tenacia delle organizzazioni criminali nel cercare di estendere la propria influenza e controllo sui territori locali.

Dall'inizio del 2014 ad oggi, il Ministero dell'Interno ha decretato lo scioglimento di 136 comuni, svelando una triste realtà di connivenza tra amministratori pubblici e potere criminale. Da notare che non esistono sostanziali differenze tra i vari Governi che si sono succeduti, segno che queste situazioni si ripetono indipendentemente dal colore politico del Ministro dell'Interno che siede al Viminale



Durante il governo Renzi, che ha coperto il periodo dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016, sono stati sciolti 23 comuni. Questo periodo è stato caratterizzato da una concentrazione significativa di scioglimenti in regioni come la Calabria, la Sicilia, la Campania e la Puglia, indicando una presenza radicata della criminalità organizzata in queste aree.

Successivamente, sotto il governo Gentiloni, che ha governato dal 12 dicembre 2016 al 1 giugno 2018, si è assistito a un aumento degli scioglimenti, con 38 comuni coinvolti. Anche in questo caso, le regioni meridionali hanno registrato il maggior numero di interventi, confermando la persistenza dei legami tra politica e criminalità in queste zone.

Durante il governo Conte, in carica dal 1 giugno 2018 al 13 febbraio 2021, il numero di comuni sciolti è rimasto stabile a 38. Le regioni meridionali hanno continuato a essere le più colpite, con un'attenzione particolare rivolta alla Calabria, alla Sicilia, alla Campania e alla Puglia.

Infine, durante il governo Draghi, dal 13 febbraio 2021 al 22 ottobre 2022, sono stati sciolti 19 comuni. Anche in questo caso, le regioni meridionali hanno rappresentato la maggior parte dei casi, confermando la persistente sfida nel contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata.

L’elenco completo dei comuni sciolti dal 2014 al 2024

1. Altavilla Milicia - Palermo, Sicilia 2. Joppolo (annullato) - Vibo Valentia, Calabria 3. Ricadi - Vibo Valentia, Calabria 4. Scalea - Cosenza, Calabria 5. Montelepre - Palermo, Sicilia 6. Battipaglia - Salerno, Campania 7. Cellino San Marco - Brindisi, Puglia 8. Badolato - Catanzaro, Calabria 9. Africo - Reggio Calabria, Calabria 10. Giardinello - Palermo, Sicilia 11. San Ferdinando - Reggio Calabria, Calabria 12. Bovalino - Reggio Calabria, Calabria 13. Bagnara Calabra - Reggio Calabria, Calabria 14. Arzano - Napoli, Campania 15. Scicli - Ragusa, Sicilia 16. Monte Sant'Angelo - Foggia, Puglia 17. Municipio X di Roma Capitale - Roma, Lazio 18. Mazzarrà Sant'Andrea - Messina, Sicilia 19. Nardodipace - Vibo Valentia, Calabria 20. Brescello - Reggio Emilia, Emilia-Romagna 21. Trentola Ducenta - Caserta, Campania 22. Tropea - Vibo Valentia, Calabria 23. Corleone - Palermo, Sicilia 24. Palazzo Adriano - Palermo, Sicilia 25. Rizziconi - Reggio Calabria, Calabria 26. Nicotera - Vibo Valentia, Calabria 27. Marano di Napoli - Napoli, Campania 28. Casavatore - Napoli, Campania 29. Crispano - Napoli, Campania 30. Scafati - Salerno, Campania 31. Parabita - Lecce, Puglia 32. Lavagna - Genova, Liguria 33. Borgetto - Palermo, Sicilia 34. Canolo - Reggio Calabria, Calabria 35. Laureana di Borrello - Reggio Calabria, Calabria 36. San Felice a Cancello - Caserta, Campania 37. Gioia Tauro - Reggio Calabria, Calabria 38. Bova Marina - Reggio Calabria, Calabria 39. Castelvetrano - Trapani, Sicilia 40. Sorbo San Basile - Catanzaro, Calabria 41. Brancaleone - Reggio Calabria, Calabria 42. Cropani - Catanzaro, Calabria 43. Valenzano - Bari, Puglia 44. Lamezia Terme - Catanzaro, Calabria 45. Petronà - Catanzaro, Calabria 46. Cassano all'Ionio - Cosenza, Calabria 47. Isola di Capo Rizzuto - Crotone, Calabria 48. Marina di Gioiosa Ionica - Reggio Calabria, Calabria 49. Cirò Marina - Crotone, Calabria 50. San Gennaro Vesuviano - Napoli, Campania 51. Mattinata - Foggia, Puglia 52. Scilla - Reggio Calabria, Calabria 53. Camastra - Agrigento, Sicilia 54. Calvizzano - Napoli, Campania 55. Strongoli - Crotone, Calabria 56. Limbadi - Vibo Valentia, Calabria 57. Bompensiere - Caltanissetta, Sicilia 58. Manduria - Taranto, Puglia 59. Platì - Reggio Calabria, Calabria 60. Caivano - Napoli, Campania 61. San Gregorio d'Ippona - Vibo Valentia, Calabria 62. Trecastagni - Catania, Sicilia 63. Briatico - Vibo Valentia, Calabria 64. Surbo - Lecce, Puglia 65. Sogliano Cavour - Lecce, Puglia 66. Vittoria - Ragusa, Sicilia 67. San Biagio Platani - Agrigento, Sicilia 68. Siderno - Reggio Calabria, Calabria 69. Casabona - Crotone, Calabria 70. Crucoli - Crotone, Calabria 71. Delianuova - Reggio Calabria, Calabria 72. Careri - Reggio Calabria, Calabria 73. Pachino - Siracusa, Sicilia 74. Mistretta - Messina, Sicilia 75. San Cataldo - Caltanissetta, Sicilia 76. Palizzi - Reggio Calabria, Calabria 77. Stilo - Reggio Calabria, Calabria 78. Arzano - Napoli, Campania 79. San Cipirello - Palermo, Sicilia 80. Sinopoli - Reggio Calabria, Calabria 81. Torretta - Palermo, Sicilia 82. Misterbianco - Catania, Sicilia 83. Cerignola - Foggia, Puglia 84. Manfredonia - Foggia, Puglia 85. Orta di Atella - Caserta, Campania 86. Africo - Reggio Calabria, Calabria 87. Carmiano - Lecce, Puglia 88. Mezzojuso - Palermo, Sicilia 89. Scanzano Jonico - Matera, Basilicata 90. San Giorgio Morgeto - Reggio Calabria, Calabria 91. Scorrano, Lecce - Puglia 92. Saint-Pierre, Aosta, Valle d'Aosta 93. Amantea - Cosenza, Calabria 94. Pizzo, Vibo Valentia, Calabria 95. Sant'Antimo, Napoli, Campania96. Maniace, Catania, Sicilia 97. Partinico, Palermo, Sicilia 98. Sant'Eufemia d'Aspromonte, Reggio Calabria, Calabria 99. Cutro, Crotone, Calabria 100. Pratola Serra, Avellino, Campania101. Tortorici, Messina, Sicilia 102. Squinzano, Lecce, Puglia 103. Guardavalle - Catanzaro, Calabria 104. Carovigno, Brindisi, Puglia 105. Barrafranca, Enna, Sicilia 106. Marano di Napoli, Napoli, Campania 107. San Giuseppe Jato, Palermo, Sicilia 108. Villaricca, Napoli, Campania 109. Foggia, Foggia, Puglia 110. Rosarno, Reggio Calabria, Calabria 111. Simeri Crichi, Catanzaro, Calabria 112. Nocera Terinese, Catanzaro, Calabria 113. Calatabiano, Catania, Sicilia 114. Bolognetta, Palermo, Sicilia 115. Ostuni, Brindisi, Puglia 116. Castellammare di Stabia, Napoli, Campania 117. Trinitapoli, Barletta-Andria-Trani, Puglia 118. Torre Annunziata, Napoli, Campania 119. Portigliola, Reggio Calabria, Calabria 120. San Giuseppe Vesuviano, Napoli, Campania 121. Soriano Calabro, Vibo Valentia, Calabria 122. Neviano, Lecce, Puglia 123. Cosoleto, Reggio Calabria, Calabria 124. Nettuno, Roma, Lazio 125. Anzio, Roma, Lazio 126. Sparanise, Caserta, Campania 127. Mojo Alcantara, Messina, Sicilia128. Scilla, Reggio Calabria, Calabria 129. Castiglione di Sicilia, Catania, Sicilia 130. Rende, Cosenza, Calabria131. Orta Nova, Foggia, Puglia 132. Palagonia, Catania, Sicilia 133. Acquaro, Vibo Valentia, Calabria 134. Caivano, Napoli, Campania135. Capistrano, Vibo Valentia, Calabria 136. Randazzo, Catania, Sicilia