LeBron James firma un contratto milionario con i Lakers: 52 milioni di dollari all'anno

È conferma: JamesLeBron è il Re Mida del Basket. Il quattro volte campione Nba ha firmato un nuovo contratto con i Los Angeles Lakers: due anni per un totale di 104 milioni di dollari, con opzione di uscita (solo sua) al termine del primo anno. Sono 52 milioni di dollari l’anno. Nella prima stagione (2003/2004) i milioni erano quattro, ma la stella dei Lakers aveva un sogno, dichiarato apertamente una decina di anni fa: “Essere un miliardario”. Oggi il quasi quarantenne ha un patrimonio di 1,2 miliardi di dollari ed è il primo cestista a raggiungere questo traguardo ancora in attività. Michael Jordanci è riuscito eccome, ma solo dieci anni dopo il ritiro.

“Ha una mente per i soldi”, dice di lui Warren Buffet, uno degli investitori più storici. La stella dei Lakers infatti è un “azienda”. Ci sono i guadagni sul campo (48 milioni l’ultima stagione e dalla prossima appunto 52 milioni) e poi quelli fuori (80 milioni di sponsorizzazioni e 20 milioni per investimenti vari). In tutto significa 148 milioni di dollari, dall’anno prossimo 152. E con questa firma LeBron si è assicurato un record. Dopo la stagione 2025-2026 chiuderà infatti con quasi 600 milioni di dollari guadagnati sul parquet. Record di ogni epoca. Fuori dal campo ci sono le sponsorizzazioni. Quella “a vita” sottoscritta con Nike nel 2015 e poi quelle con AT&T, PepsiCo, Walmart e Crypto.com. E poi ci sono gli investimenti, continui. Società di produzione di film serie e podcast (la SpringHill Company, valutata quasi 800 milioni di dollari), partecipazione nel Liverpool della Premier League, proprietà immobiliari, la catena di pizze in espansione Blaze Pizza, la tequila Lobos e l’elenco è lunghissimo.

King James è al quarto posto nella classifica dei 50 atleti più pagati del mondo (Forbes). Tutti insieme hanno incassato 3,88 miliardi di dollari e il 76% viene da guadagni sul campo e il 24% da sponsorizzazioni, apparizioni, attività commerciali. E la Nba è la lega con più giocatori in classifica, con 19 esponenti, il calcio ne ha 8. Nella graduatoria in vetta anche quest’anno c’è CR7. Ronaldo domina con 260 milioni di dollari. I 200 milioni l’anno sauditi si aggiungono alle sponsorizzazioni (30 milioni di dollari l’anno solo dal contratto con Nike, anche per lui a vita). Al secondo posto il golfista Jon Rahm(218 milioni) e al terzo Lionel Messi (135 milioni: 65 in campo e 70 fuori). E poi arriva lui, James Le Bron.



L’Nba, che sfiora gli 11 miliardi di dollari di business, è super presente dunque nella classifica degli sportivi più pagati al mondo. I 52 milioni l’anno alla star dei Lakers fanno impallidire le cifre milionarie del calcio. Basta guardare i numeri. Inghilterra, Spagna e Italia sono i tre Paesi con i campionati di calcio con gli stipendi più alti. Prima c’è la Premier League (con quasi metà delle squadre che superano i 100 milioni di monte ingaggi e Manchester United e City entrambe sopra i 200) e poi Liga (le tre big Real, Barça e Atletico con oltre i 150 milioni e tutte le altre sotto i 70). In Italia per il campionato di serie A 2023-2024 solo tre squadre hanno superato i 100 milioni: la Juventus (121,5), l’Inter (115,1) e la Roma (102.9). E poi ci sono Milano (86 milioni), Lazio (73,6), Napoli (69), Fiorentina (59,3). Per pagare una squadra intera.

ILos Angeles Lakersspenderanno 52 milioni annui, per tenersi stretto il Re Mida del Basket, un solo giocatore, non una squadra.