LeBron James supera Abdul-Jabbar: è il miglior marcatore NBA di sempre

LeBron James è diventato ufficialmente il miglior marcatore della storia della NBA superando il primato di Kareem Abdul-Jabbar che resisteva con i suoi 38.387 punti. E' accaduto nel corso della sfida tra i Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder quando, nel terzo quarto, LeBron ha realizzato un tiro in sospensione. Alla fine della partita ha raggiunto quota 38.390 punti. Nel momento del nuovo primato la partita è stata interrotta per le celebrazioni del momento. LeBron ha salutato la folla: “A tutti quelli che hanno mai fatto parte di questa corsa con me negli ultimi 20 anni, voglio solo dire che vi ringrazio tanto perché non sarei me stesso senza tutto il vostro aiuto, tutta la vostra passione e tutti i vostri sacrifici per aiutarmi ad arrivare a questo punto”.