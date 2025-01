La rivoluzione intelligente - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Se gli aumenti rientrano nella regola, quasi fossero l’amaro dono di ogni Capodanno, è sui cambiamenti che conviene concentrarci, perché da questi dipenderà il futuro di molti di noi. Nel numero di Panorama che avere tra le mani troverete articoli dedicati a due questioni fondamentali: l’accordo commerciale che l’Ue ha stretto con i Paesi latinoamericani per l’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli e industriali, il cosiddetto Mercosur, e l’intelligenza artificiale...»

La dolce vita della sinistra Ue

Ci sono la «pasionaria» delle occupazioni Ilaria Salis e il sindaco dei migranti Mimmo Lucano, oggi nei radicali di The Left. Ma anche glorie pentastellate quale Pasquale Tridico, senza dimenticare gli esponenti piddini Cecilia Strada e Sandro Ruotolo. Tutti nella pattuglia superprogressista. Ma confrontando i loro redditi di ieri e attuali con la produttività, si capisce perché lo scranno europeo sia molto ambito: un po’ di rumore ogni tanto, ma fatica per nulla…

Mi sono fidanzato con un’Intelligenza artificiale

Con la complicità delle ultime tecnologie (e una spesa non piccola) si può interagire – sesso incluso – con una creazione virtuale «su misura». Così lo scambio tra vita simulata e reale diventa normalità.

Martin Munkàcsi, il «cacciatore di velocità»

La galleria Paci contemporary di Brescia dedica un’antologica (sino al 30 marzo) di oltre 80 opere al fotografo Martin Munkàcsi (1896-1963), tra i più influenti della storia. I suoi scatti hano ispirato Henri Cartier-Bresson e ammaliato Richard Avedon. Quella in mostra è una straordinaria raccolta di immagini in bianco e nero specchio della Germania tra gli anni Venti e Trenta. Famoso per il dinamismo delle sue fotografie, Munkàcsi ha immortalato sportivi e personaggi dello spettacolo, politici e vita da strada, con la vocazione di catturare la velocità e il movimento della vita.