La buona sanità - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Caro Direttore, confesso di essere un nostalgico delle «3 I» berlusconiane, ma sentire Valditara che vuol riesumare il latino nelle scuole medie, mi ha fatto un po’ rabbrividire. Le nostre aziende continuano a chiedere a gran voce manodopera specializzata e noi italiani siamo rinomati all’estero per una profonda ignoranza linguistica. È vero che anche nell’inglese c’è quasi un 30 per cento di vocaboli di origine neolatina, ma sono vocaboli affini anche all’italiano e non è necessario retrocedere al latino per comprenderli. Quanto al presunto sviluppo delle capacità logiche, esistono moltissime discipline, a partire dalla matematica o dalla fisica, ma non solo, in grado di esercitarle e svilupparle. Infine, a fronte di ripetute esortazioni, invero relativamente poco ascoltate, a orientarsi nelle medie superiori verso studi tecnico-scientifici, chi cerca di incentivare studi umanistici, mi sembra un po’ fuori tempo. Gian Paolo Franzoni...»

L'ospedale che cura

C’è chi la bolla soltanto come «malasanità». Ma nonostante detrattori e attacchi politici, il nostro sistema universalistico e gratuito è riuscito a integrare salute pubblica e impresa privata. Dai trapianti all’avanguardia alla ricerca oncologica, dall’ortopedia alla cardiologia: Panorama racconta le tante eccellenze nei nosocomi della Penisola. Da Nord a Sud.

È (quasi) primavera, fioriscono i cespugli

Passione irresistibile per la cosa pubblica o impellente urgenza di una ribalta per non piombare nell’irrilevanza? Qualunque sia il motivo, nei prossimi mesi questi protagonisti e comprimari lanceranno le loro nuove formazioni. Nomi impegnativi, vasto programma...

Massimo Sestini: il lato vertiginoso del mondo

Toscano di Prato, classe 1963, curioso, entusiasta, spericolato (il mese scorso ha rischiato la vita durante un’immersione in un lago ghiacciato…), personalità prorompente e simpatia da vendere, Massimo Sestini è uno di quei fotografi che non ha bisogno di presentazioni. Fra i maestri assoluti dell’immagine aerea e acrobatica, il Museo di Santa Giulia di Brescia gli dedica una mostra monografica (fino al 4 maggio) con una cinquantina di fotografie in grande formato, straordinaria raccolta dei suoi scatti più famosi, tra cui questo spettacolare lancio dall’elicottero dei paracadutisti del Gruppo Operativo Incursori del COMSUBIN della Marina Militare.

Febbre Bruno Mars

Negli ultimi otto anni non ha inciso un album a suo nome, ma è sempre ai vertici delle classifiche mondiali. L’artista americano ci riesce grazie a una precisa strategia di «featuring», ossia cantare insieme ad altre mega-star come Lady Gaga e Rosé.