Gli italiani si fidano ancora della divisa

Al maggioranza degli italiani si fida dell'Esercito e delle forze dell'Ordine. Lo testimonia il 35° rapporto di Eurispes che ha anche analizzato nel dettaglio la considerazione per ogni singolo corpo.

In generale sembra essersi arrestato il calo registrato negli ultimi anni (anche se durante la pandemia si era addirittura registrata una crescita, netta, della fiducia e dell'apprezzamento degli italiani verso la divisa in generale.

Nell'ipotetica classifica dei più amati la Guardia di Finanza conquista una posizione rispetto allo scorso anno e con il 55,1% diventa il Corpo più apprezzato, davanti alla Polizia di Stato con il 52,8% e all'Arma dei Carabinieri con il 52,7%. Questo il dato generale: nel dettaglio si notano dati significativi a seconda ad esempio della zona geografica di rilevazione.

Al Sud e nelle Isole infatti il livello di fiducia ed apprezzamento è molto più elevato, con picchi addirittura superiori al 70%. Opposta, ovviamente, la situazione soprattutto al nord est dove si toccano i minimi, di poco superiori al 30%.

I dati variano anche a seconda della grandezza delle città prese in esame. Nei grandi centri urbani, con popolazione superiore alle 100 mila unità, c'è una fiducia minore rispetto a quella che si riscontra nei piccoli centri urbani, dove la Divisa ha ancora maggiore fascino ed è considerata parte integrante della società e simbolo dello Stato.

Questo per quanto riguarda le Forze dell'ordine. L'esercito invece gode di maggiore gradimento, soprattutto in questo periodo di forte instabilità internazionale con la guerra in Ucraina, nella nostra Europa.