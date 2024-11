Ascolti tv, l'Italia batte Sinner

La nazionale di Luciano Spalletti non ha vinto solo la partita contro il Belgio, strappando la qualificazione ai quarti di finale della Nations League, ma anche quella degli ascolti con Jannik Sinner e il tennis. La serata di giovedì 14 novembre 2024 proponeva un'inedita contemporaneità in chiaro e sulla Rai dei due eventi sportivi: il match degli azzurri a Bruxelles e la terza partita della prima fase del numero uno del tennis contro il russo Medvedev.

L'audience ha premiato la nazionale di Spalletti che ha fatto registrare un ascolto medio di 6.806.000 telespettatori (share 30,91%) contro i 2.170.000 su Rai Due dell'incontro tra Sinner e Medvedev, durato poco più di un'ora col successo rapido e facile dell'azzurro. Numeri, quelli del tennis, comunque ottimi anche perché vanno aggiunti quelli registrati su Sky Sport che detiene i diritti complessivi delle ATP Finals oltre che di tutta la stagione delle racchette: il match, visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ha raccolto 626.322 mila spettatori medi complessivi e una total audience di 1,3 milioni di spettatori unici (2,5% share).

In ogni caso non c'è stato il sorpasso storico del tennis sul calcio, anche se la riflessione è che i due eventi televisivi si sono sommati senza rubarsi telespettatori. Il dato di Belgio-Italia è alto, trainato certamente anche dall'ottima prestazione della squadra di Spalletti nel post Europeo. Anche quello di Sinner, però, è rilevante e in linea con le prime due serate delle ATP Finals che sono in chiaro sulla Rai oltre che pay su Sky Sport. Il tennis, insomma, ha tenuto botta e nel fine settimana di semifinali e finale potrebbe avvicinarsi al record dell'anno scorso del match tra Sinner e Djokovic.