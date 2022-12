Masooumeh come Mahsa Amini. Uccisa perché senza velo

Un'adolescente iraniana di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata perché si era tolta il velo in classe in segno di protesta.

Identificata col solo nome, Masooumeh era una ragazza di 14 anni, viveva in un quartiere povero di Teheran e, in segno di protesta, aveva deciso di togliersi il velo a scuola. Le telecamere di sorveglianza l’hanno registrata, è stata individuata e arrestata dalla polizia morale. Poco dopo è stata portata in ospedale a causa di una grave emorragia vaginale, il segno di una probabile violenza sessuale.