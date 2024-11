E anche per gli influencer arriva il codice ATECO

E alla fine anche gli influencer avranno il codice ATECO… Dopo anni in cui la regolamentazione della creator economy ha lasciato molto a desiderare, finalmente dal primo gennaio 2025 anche il settore degli influencer avrà il suo codice di classificazione, per la precisione il numero alfanumerico sarà 73.11.03.

Esulta tramite i social il Vicepremier Matteo Salvini: «Una vittoria della Lega grazie al lavoro di questi mesi del nostro sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, insieme a ISTAT, EUROSTAT e all’Associazione Italiana Content & Digital Creators (AICDC). Si tratta di un fondamentale passo in avanti per dare il giusto riconoscimento a un settore in forte crescita in Italia, in particolare tra tanti giovani professionisti».

A fare eco a Salvini anche Jacopo Ierussi, Presidente Assoinfluencer, che ha ringraziato «tutti coloro i quali hanno permesso che un lavoro durato tre anni diventasse realtà. Confcommercio Professioni e il Sottosegretario Massimo Bitonci hanno sostenuto le nostre istanze e siamo felici di aver lavorato al fianco di AICDC. È un traguardo storico per il settore, ma il nostro lavoro non è finito, anzi ciò spinge ancora di più il settore ad ambire ed a seguire un intento comune».

La Presidente di AICDC, Sara Zanotelli, ha affermato che si tratti di una «svolta storica per il comparto della Creator Economy, perché rappresenta un primo passo per un riconoscimento ampio e sistemico di queste nuove professioni emergenti».