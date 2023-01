Incidente in pista per un aereo Ita Airways a New York

La notte del 2 gennaio 2023, presso l'aeroporto di New York Jfk, l'aeromobile Ita Airways, che operava il volo AZ610 proveniente da Roma Fiumicino, in fase di rullaggio ha urtato con l'estremità alare destra lo stabilizzatore di un altro aeromobile. Il velivolo di Ita Airways è rientrato a Fiumicino in queste ore.

Con questa nota Ita ha spiegato quanto successo in fase di rullaggio nello scalo americano.

L’incidente tra l’aeroplano ITA Airways e il velivolo Delta è una collisione a terra avvenuta durante la fase di rullaggio. Negli aeroporti molto trafficati, specialmente negli Usa, vengono create delle lunghe sequenze di aeromobili in partenza. Le priorità sono dettate dal controllo del traffico aereo e il pilota non può superare né sovvertire l’ordine di rullaggio, tantomeno quello di partenza. Tuttavia, è possibile che durante le manovre non sia mantenuta la corretta distanza tra gli aeroplani, e nel momento in cui l’aeroplano manovra, ruotando praticamente sull’asse di uno dei due carrelli principali, l’ala a freccia porta ad occupare, durante la rotazione, una larghezza superiore a quella della sola ala.