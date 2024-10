Il Giubileo dei disastri - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

La definizione che ricorre più frequentemente quando si parla di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è «disastroso». Non solo ha deciso di scendere i campo per guidare la città in cui è nato, ma ha deciso di farlo proprio nel periodo che coincide con il Giubileo e dunque con le opere previste per accogliere pellegrini in arrivo da tutto il mondo. Risultato, appunto, un disastro.

Un inferno di Giubileo

A cento giorni dal grande evento della fede voluto da Papa Francesco - e che il sindaco Gualtieri «mette a terra» a suo modo - i cantieri di Roma sono in drammatico ritardo. E la Città eterna è sempre più in tilt. Nonostante ciò, i 4,3 miliardi di euro per gli interventi fanno girare molti business...

Qui il campo largo è già un abisso

Al voto regionale del 27 e 28 ottobre, doveva essere una marcia trionfale per l'intesa Pd, Cinque stelle & co. Ma non sarà così. È un attimo che gli «appena alleati» diventano nemici.

Ancora circondati dall'amianto

La rimozione di questo materiale che continua a causare molte migliaia di vittime ogni anno, va a rilento. Le cause? Un ritardo della mappatura per la bonifica e un «ping pong» di responsabilità e leggi inapplicate tra governi e amministrazioni locali.

Acque agitate nel Mediterraneo

Dal 30 settembre è in vigore la normativa Ue che impone di pesare e catalogare i pesci catturati, uno per uno. Una sorta di «Grande fratello» del settore ittico - già in crisi - che così rischia di scomparire.

Cacciatori di stelle

Si chiama «Astroturismo» ed è la passione che muove chi cerca l'ebrezza di guardare il cielo dove è più poetico e, soprattutto, libero da inquinamento luminoso. Viaggio tra le migliori zone di osservazione.