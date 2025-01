Wine&Siena: un weekend per gli amanti del vino

Si alza il sipario sulla decima edizione di Wine&Siena, un evento dedicato alle eccellenze enologiche che si svolge nel suggestivo contesto del Santa Maria della Scala e di Palazzo Squarcialupi. Promosso da Helmuth Köcher, Patron del Merano WineFestival, e Stefano Bernardini, presidente di Confcommercio Siena, l’evento — in scena fino al 27 gennaio — accoglie produttori e visitatori a Siena per un’immersione nella selezione di wine&food.

In questi tre giorni, la città si conferma come una delle capitali del vino in Italia, celebrando dieci anni di degustazioni, visite, approfondimenti e masterclass, dal suo esordio nel 2015 fino alla prima edizione a fine gennaio 2016.

Wine&Siena è un patrimonio culturale, un connubio di arte e delle migliori produzioni vinicole, premiate con il prestigioso The WineHunter Award. Questa decima edizione accoglie oltre 150 aziende enogastronomiche nazionali, accuratamente selezionate dalle commissioni d’assaggio di The WineHunter, con espositori di vino, cibo, spirits e birra, insieme a Extrawine e Consorzi. Le storiche sale dell’antico Spedale ospitano «The WineHunter Talks» fino a lunedì, offrendo un'opportunità unica per approfondire tematiche legate all’enogastronomia, alla sostenibilità e alle sfide del settore vitivinicolo. Domenica 27 gennaio, in collaborazione con l’Università di Siena, viene presentata una nuova ricerca su come 3.000 aziende agricole italiane, di cui oltre 1.000 vitivinicole, stanno affrontando la sostenibilità e la transizione ecologica.

Sei Masterclasses tra sabato e domenica conducono i partecipanti in un viaggio sensoriale tra profumi e sapori vinicoli: dall’eleganza delle migliori bollicine d’Italia, alla dolce alchimia dei vini passiti, fino alle sette eccellenze enologiche della grande tradizione toscana dei vini rossi, sette grandi vini bianchi d’autore, l’affinamento in anfora e il pinot nero. Inoltre, si tengono visite guidate che uniscono arte, architettura e prodotti di eccellenza vitivinicola e alimentare, come le visite al prestigioso Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Wine&Siena si espande anche oltre il Santa Maria della Scala, con il «Fuori Wine&Siena» e il format «AsSaggi di vino», già sperimentato l’anno precedente nei wine bar senesi.

Wine&Siena segna l’inizio dell’anno per gli amanti del vino, che possono partecipare a tanti eventi per degustare, confrontarsi e discutere su un prodotto che, nonostante le recenti polemiche, continua a rappresentare il miglior ambasciatore del made in Italy, perché, come affermava Mario Soldati: «Il vino, specialmente in Italia, è la poesia della terra».