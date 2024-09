Al via «Portofino d’autore» con Salvini, Santanché, Valentini, Casaleggio, Orlando e Bucci

Politica, giornalismo, economia e cultura si incontrano nella splendida cornice di Portofino per tre giorni di dialoghi, confronti e interviste volti a esplorare i cambiamenti in corso e le prospettive future dell’Italia.

Da venerdì 27 a domenica 29 settembre, la Liguria ospiterà difatti la prima edizione di "Portofino D’Autore", una rassegna culturale patrocinata dal Comune di Portofino, inserita nel ciclo di eventi "D’Autore", curati da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi e organizzati da Vis Factor, azienda leader nel posizionamento strategico a livello nazionale. L’evento è sostenuto anche dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Turismo.

"Sbarca per la prima volta a Portofino il ciclo delle nostre rassegne D’Autore” spiega Valentina Fontana, ad di Vis Factor, curatrice da oltre dieci anni di rassegne nei più esclusivi luoghi d’Italia. “Un progetto culturale ricco di stimoli che entra nelle radici dei luoghi per raccontare le Storie che stanno dentro ai processi di cambiamento, che polarizzano, che muovono potere, economia, società. Metteremo al centro i protagonisti del nostro tempo, con un programma che va dritto al cuore dell’attualità nazionale e internazionale”.

L'apertura della rassegna avverrà venerdì 27 settembre alle ore 18.00 nella celebre Piazzetta di Portofino, dove Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, intervisterà Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. A seguire, un dibattito su intelligenza artificiale, nuove tecnologie e i meccanismi che influenzano il consenso, moderato da Giuseppe De Bellis, Direttore di SkyTG24. Protagonisti del confronto saranno Davide Casaleggio, Amministratore Delegato di Casaleggio Associati, e Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione del Gruppo Mediaset. L'incontro sarà arricchito dagli interventi di Massimo Gianolli, AD di Generalfinance, e Paolo Iabichino, co-fondatore dell'Osservatorio Civic Brands, che rifletteranno su IA, etica e finanza.

Un altro momento centrale sarà il dibattito sulla valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione turistica dell’Italia, condotto dalla giornalista Stefania Cavallaro con Daniela Santanchè, Ministro del Turismo. Seguirà l'intervento di Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, che analizzerà le sfide principali che attendono l’Italia e l’Europa nel prossimo futuro.

A conclusione della prima serata, si terrà un confronto tra Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, e Massimiliano Di Silvestre, Presidente e CEO di BMW Italia, moderato da Stefania Cavallaro. Infine, alle 21.30, la Piazzetta si trasformerà in un palcoscenico musicale con il concerto “Duo di Tutto” di Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi.

Sabato 28 settembre, alle 18.00 presso il Castello Brown di Paraggi, Paolo Del Debbio e Gianluigi Nuzzi discuteranno della figura e dell’eredità politica di Silvio Berlusconi, partendo dal libro In nome della Libertà, edito da Mondadori. Seguirà un confronto sull’attualità politica con Andrea Orlando, candidato PD alla presidenza della Regione Liguria, moderato da Nuzzi.



Il clima si farà più acceso con lo scambio di opinioni tra Giuseppe Cruciani, conduttore di Radio24 e autore di Via Crux, e la giornalista Lucia Scajola. Il pomeriggio si concluderà con una tavola rotonda tra Giovanni Toti, ex Presidente della Regione Liguria, Gianluigi Nuzzi e Giuseppe Cruciani. La giornata si chiuderà con l’intervista di Pietro Senaldi, condirettore di Libero, a Marco Bucci, candidato del centrodestra per la Regione Liguria.

Domenica 29 settembre, alle 12.00 presso i Bagni Cova di Paraggi, si terrà un interessante dialogo su amore e relazioni, con la partecipazione della psicoterapeuta e scrittrice Stefania Andreoli, autrice di Io, Te e L’Amore, della grecista Laura Pepe, e di Gianluigi Nuzzi.