Panorama Impact Awards: le aziende premiate

Una serata di festa dedicata alle imprese che guardano avanti cavalcando la sostenibilità: parola d’ordine non sempre in accordo con la vita delle persone, anzi. Il 3 dicembre, al The Flat by Macan di Milano, sono stati consegnati dal direttore Maurizio Belpietro i riconoscimenti Impact Award 2024, premi che ogni anno (siamo alla seconda edizione) Panorama assegna ad aziende meritevoli nel percorso verso la transizione energetica, l’inclusione, l’attenzione alle tematiche ambientali.



Li hanno ricevuti otto aziende. Sono saliti sul palco figure apicali di Snam, A2A, Terna, Ascopiave, La Molisana e Magic Spa (indicate da Banco Bpm), Bf Educational, Bioman, La Cascina. Imprese che lavorano nel campo dell’energia, dei servizi, del food, dell’agricoltura, degli imballaggi. Aziende grandi, medie e piccole, unite idealmente dall’operare con azioni concrete in modo sostenibile, con attenzione ai profitti: ragione primaria di ogni impresa è appunto avere i conti in ordine e generare benessere. Prima di dare la parola ai dirigenti, i quali hanno sinteticamente messo in luce i punti salienti delle loro società, Maurizio Belpietro ha sottolineato che per una volta i riflettori illuminano “aziende che innovano migliorando le condizioni di lavoro e di vita dei loro dipendenti”.

E ha aggiunto: “altro che la decrescita felice, propugnata da una parte politica, siamo davanti alla crescita. Che riguarda la vita quotidiana, dal problema della denatalità all’inserimento senza discriminazioni nel processo produttivo”. Impact Award 2024 indica la strada virtuosa, non punitiva, per le aziende che rispettano gli impegni etici, ambientali, sociali. Un gruppo destinato a crescere: diversamente restare indietro non sarà più un rischio, ma una certezza.