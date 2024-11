«Panorama On The Road» arriva a Matera

Il 23 novembre 2024, nella splendida cornice di Matera, si terrà Panorama On The Road.

L’evento, ospitato presso l’Alvino Relais, rappresenta un’occasione di confronto sui principali temi che segneranno il futuro economico, politico e ambientale del nostro Paese. Tra dibattiti di spessore, interviste a figure di primo piano della politica e del settore produttivo, e un’analisi approfondita delle prospettive globali, il programma promette di offrire uno spaccato lucido e visionario sull’Italia che verrà.

L’appuntamento inizia nel pomeriggio, alle ore 15:00, con un tema cruciale: L’orgoglio del Sud per un’Italia più forte. Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sarà intervistato dal direttore Maurizio Belpietro.

In un’epoca in cui il divario Nord-Sud continua a rappresentare una delle principali sfide nazionali, questa conversazione metterà in evidenza il contributo strategico che le regioni meridionali possono offrire, non solo in termini di risorse naturali ed energetiche, ma anche come hub di innovazione e tradizione. Bardi, forte della sua esperienza di amministratore locale, analizzerà le potenzialità inespresse del Sud e il ruolo fondamentale che può svolgere nel rilancio dell’Italia su scala europea.

Alle 15:30, il dibattito si sposterà su un tema centrale per lo sviluppo sostenibile: L’agricoltura del futuro. Tra innovazione tecnologica e cambiamenti climatici. Tra i relatori figurano il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, due figure chiave per affrontare la complessa intersezione tra tecnologia, sostenibilità e resilienza.

In un contesto globale segnato dall’emergenza climatica, questo dialogo, moderato da Belpietro e dalla giornalista Sabrina Scampini, analizzerà le sfide legate alla transizione ecologica e digitale nel settore agricolo. Si parlerà di soluzioni innovative per garantire la sicurezza alimentare, di politiche di supporto alle imprese agricole e del contributo della filiera agroalimentare italiana alla competitività internazionale.

A partire dalle 16:00, il focus si sposterà su questioni geopolitiche e commerciali con l’appuntamento intitolato Trump 2.0. Come la politica sui dazi del tycoon potrebbe impattare su UE e Made in Italy.

L’intervento del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sarà arricchito dal dialogo con Carmine Cicala, assessore della Regione Basilicata, e Francesco Somma, presidente di Confindustria Basilicata. L’obiettivo sarà analizzare le prospettive di un’eventuale presidenza Trump negli Stati Uniti e le possibili ripercussioni sui rapporti commerciali transatlantici, con particolare attenzione al settore agroalimentare e manifatturiero.

La discussione metterà in evidenza i rischi e le opportunità che l’Italia potrebbe incontrare in uno scenario economico globale in continua evoluzione.

La giornata si concluderà alle 17:00 con una riflessione strategica sulle politiche energetiche e sugli investimenti legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, offrirà il suo punto di vista sulle priorità energetiche dell’Italia, in un dialogo moderato da Maurizio Belpietro.

Successivamente, Paolo Gencarelli, responsabile immobiliare di Poste Italiane, e Nicola Lanzetta, Head of Italy di Enel, approfondiranno le implicazioni pratiche delle politiche energetiche, dalle rinnovabili all’efficienza infrastrutturale. La discussione, condotta da Sabrina Scampini, metterà in luce come gli investimenti previsti possano trasformare le prospettive di crescita economica e garantire una maggiore sostenibilità.

Panorama On The Road è una piattaforma per connettere idee, istituzioni e cittadini in un dibattito partecipativo e concreto. Le tematiche affrontate toccano nodi cruciali della politica nazionale, mantenendo uno sguardo attento anche al ruolo dell’Italia nel contesto europeo e globale.

Dalla valorizzazione delle eccellenze territoriali all’adozione di modelli economici e produttivi sostenibili, Panorama On The Road promette di fornire spunti chiave per chiunque voglia comprendere il futuro del nostro Paese.