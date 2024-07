Olimpiadi, chi vince una medaglia trova un tesoro

Un oro alle Olimpiadi è un sogno per un atleta, ma è anche un bel guadagno. Si arriva anche a 700mila euro e a vitalizi. Paese che vai e somma che trovi per i campioni che salgono sul podio. Dipende dalle Federazioni e comitati olimpici nazionali. Ci sono anche sorprese, come premi alternativi e in aggiunta ai soldi: appartamenti, diamanti, auto e capi di bestiame. E l’Italia? È nella top ten dei paperoni.

Gli sportivi italiani che torneranno a casa da Parigi 2024 con un oro al collo avranno in tasca 180 mila euro (lordi), 90mila per l’argento, 45 mila per il bronzo. Stesse cifre di quattro anni fa a Tokyo, dove i premi erano stati alzati del 20% rispetto a Rio 2016. Per i Giochi giapponesi il Bel Paese ha speso 2,43 milioni di euro per le 40 medaglie conquistate (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi).

L’Italia, dunque, è tra i più generosi con i suoi sportivi. Non certo ai livelli dei Paesi dove salire sul podio è davvero difficile. Come succede a Hong Kong dove un oro vuol dire 700 mila euro e a Taiwan dove la medaglia d’oro al collo si traduce in 550 mila euro e uno stipendio mensile a vita di circa 3700 euro. Singapore offre oltre 650mila euro per i titoli individuali (325 mila per argento, 162 mila per bronzo), 1,4 milioni per i vincitori di eventi a squadre (come staffette di atletica o tennis doppio) e 1,8 milioni per le squadre. E che dire dell’Arabia Saudita che al karateka Tereg Hamedi che tornò da Tokyo 2020 con un argento diede 1,2 milioni di euro?

Ci sono però anche i Paesi che fanno bastare gloria e vittoria (e sponsorizzazioni) agli atleti vincitori. Nessun premio per gli sportivi da podio di Gran Bretagna, Norvegia, Svezia e Nuova Zelanda. Ma in mezzo ci sono tutti gli altri. La Francia premia l’oro con 80mila euro, l’argento con 40mila e il bronzo con 20mila. In Canada si torna con 13600 euro e l’oro al collo (a seguire 11mila e 7mila per gli altri gradini del podio). Australia simile: 12.500, 10mila e 6500 euro. Anche gli Stati Uniti non danno cifre da capogiro, d’altronde qui di solito le medaglie sono tante (113 agli ultimi Giochi). E così le ricompense sono 35mila per il primo posto, 21mila per il secondo e 14mila per il terzo. Significa che un bronzo italiano a Parigi 2024 vale più, guardando al premio monetario, di un oro statunitense.

E poi ci sono i Paesi che quantificano in denaro non solo le prime tre posizioni. Il Marocco (oro180mila euro, argento 114mila) dà una ricompensa fino al trentadueismo piazzamento, la Germania fino all’ottavo. L’Iraq premia anche la sola qualificazione. E infine mucche, macchine, diamanti e viaggi. Gli atleti della Malaysia sul podio riceveranno anche un’auto straniera, quelli dell’Indonesia mucche, quelli del Kazakistan appartamenti (trilocale per l’oro, bilocale per l’argento e monolocale per il bronzo) e diamanti invece per i cinesi. Per gli sportivi polacchi con medaglia, oltre alla ricompensa (da 60mila dell’oro a 37mila del bronzo) si aggiungono un diamante da investimento, un buono viaggio per due persone del valore di circa 23 mila euro, un quadro dipinto da artisti polacchi e un appartamento con due camere da letto nell'area metropolitana di Varsavia. E, novità di questa edizione, la Federazione internazionale di atletica ha deciso in più di premiare con 47mila euro ogni oro.