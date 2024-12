A Matera una due giorni dedicata al tartufo

Si svolgerà a Matera il 7 e 8 dicembre 2024 la manifestazione dedicata al tartufo bianco pregiato di Basilicata “Tesori dalla terra”, due giornate di cultura, gastronomia e solidarietà al Palazzo Malvinni Malvezzi. L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di promozione del tartufo regionale attuato nell’ambito delle attività di Agromarketing della Direzione Agricoltura della Regione Basilicata in collaborazione con l’Associazione nazionale Città del tartufo, il Centro nazionale studi tartufo e la Fic (Federazione nazionale cuochi).

Nel corso della due giorni sono previste molteplici attività tutte aperte al pubblico, alcune con obbligo di registrazione. Attraverso corsi di analisi sensoriale si scopriranno le caratteristiche organolettiche del Tuber magnatum Pico, guidati dai giudici di analisi sensoriale del Centro nazionale studi tartufo, si imparerà come sceglierlo, distinguerne la qualità e come consumarlo. I cuochi dell’Unione regionale cuochi lucani mostreranno la realizzazione di ricette a base di tartufo attraverso una serie di Cooking show.

“La produzione di tartufo d’eccellenza, conosciuto ed apprezzato da parte degli operatori del settore, è ancora poco conosciuta dal grande pubblico dei consumatori anche locali – ha commentato Carmine Cicala, assessore alle Politiche agricole – attraverso queste attività, si intende favorire un avvicinamento degli appassionati al tartufo bianco lucano che dal punto di vista organolettico ha caratteristiche di grande pregio”.

Cuore della manifestazione sarà l’area attrezzata in Silence Conference, sede di conversazioni sul tartufo da diversi punti di vista, moderate e condotte dall’attrice e autrice Elisa Maria Bottiglieri. Si parlerà di “Cerca e cavatura del tartufo” quale esempio di paesaggio culturale e patrimonio Unesco, del ruolo che il tartufo ha nella ristorazione italiana, per passare poi all’abbinamento tartufo e vino, fino ad esaminare il tradizionale legame del tartufo con le streghe e la magia fino al presunto effetto afrodisiaco del tartufo. L’evento presenterà le maggiori novità nazionali sul settore come il film “Trifole. Le Radici dimenticate” attualmente ancora nelle sale cinematografiche italiane illustrato dal regista Gabriele Fabbro che nella serata di domenica proiettato gratuitamente e “Il mondo del tartufo in Italia. Storie di alberi, cani, cercatori”, un documentario realizzato nel 2024 dalla Associazione nazionale Città del tartufo. Abbinamenti inconsueti quali la discussione con Giobbe Covatta su tartufo e sensibilità ambientale nei confronti di terra e mare, fino ad arrivare al ruolo del tartufo nel panorama dei media con Filippo Solibello che presenterà il suo libro “La Dieta Mediatica”.

“Viaggio per immagini nelle Città del tartufo italiane” è il titolo di una mostra digitale di foto che celebrano cultura, usanze e consuetudini legate al tartufo provenienti dalle maggiori realtà italiane della Associazione nazionale Città del tartufo di cui la Basilicata fa parte.

Per l’occasione, gli ampi saloni ospiteranno stand di cavatori lucani, l’“Associazione Tartufai Italiani di Basilicata” e l’“Associazione Tartufai del Serrapotamo”, che mostreranno al pubblico le proprie produzioni di tartufo fresco e trasformato.

Sulle antiche terrazze a strapiombo sui Sassi scorrazzeranno i cani da tartufo per una serie di dimostrazioni di cerca e cavatura a beneficio dei presenti condotte dalla Associazione “Appella dog and truffels”.

L’evento avrà una particolare attenzione alla solidarietà ed alla disabilità attraverso lo spettacolo Performance immersiva dal vivo, sabato e domenica alle 18 ideato per un pubblico non vedente a cui tutti potranno partecipare bendati.

Due giorni ricchi di iniziative gastronomiche, culturali e solidali per valorizzare una delle eccellenze del territorio lucano. Tra i momenti più attesi del ricco programma, spicca l’Asta del tartufo bianco pregiato di Basilicata, che sarà condotta dal noto attore e banditore Giobbe Covatta, con la partecipazione di Filippo Solibello, giornalista e autore. Il ricavato dell’asta sarà destinato a progetti solidali, coniugando la promozione del territorio a finalità benefiche, in un connubio di gusto, cultura e responsabilità sociale.

Ecco il programma complet:

SABATO 7 DICEMBRE | PROFUMO DI TARTUFO

Laboratori sensoriali a cura del Centro Nazionale Studi Tartufo (accesso gratuito su prenotazione)

(Analisi sensoriale guidata dai giudici di Analisi Sensoriale del Centro Nazionale Studi Tartufo, in cui scoprire le caratteristiche organolettiche del Tuber magnatum Pico. Come si sceglie un tartufo? Come lo si apprezza al meglio e come se ne distingue la qualità? Come lo si conserva e quali sono i migliori modi per consumarlo? Un giudice di Analisi Sensoriale del Centro Nazionale Studi Tartufo, svela i segreti del più celebre fungo al mondo tra degustazioni olfattive, test sensoriali e prove pratiche.) durata di 60 minuti

11.00 – 15.00 – 18.00

SAPORE DI TARTUFO. Cooking show e dimostrazioni di realizzazione di ricette a base di tartufo a cura dell’Unione Regionale Cuochi lucani (accesso libero e gratuito)

12.15 – 13.45 – 17.45 – 19.15

STORIE DI TARTUFO. Conversazioni sul Tartufo da diversi punti di vista, moderate e condotte da Elisa Maria Bottiglieri(accesso gratuito su prenotazione)

11.00 Paesaggio culturale e patrimonio Unesco: l’esperienza della “Cerca e Cavatura del Tartufo”. Michele Boscagli, Presidente Associazione Nazionale Città del tartufo – Annalisa Percoco Senior Researcher FEEM

12.00 Il Tartufo nella ristorazione italiana in Asia – Giandomenico Caprioli Ristoratore lucano a Hong Kong

13.00 “Tartufo e vino: storia di un abbinamento perfetto” – Mauro Carosso Presidente Associazione Italiana Sommelier Piemonte ed Eugenio Tropeano Presidente Associazione Italiana Sommelier Basilicata

15.30 “Masche, Janare e Tartufi”- Alessia Verri, Università di Torino

16.30 Tartufo Bianco di Alba: sostenibilità e solidarietà, il film “Trifole. “Le Radici dimenticate” – Gabriele Fabbro regista del film e Marco Scuderi vice presidente Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba.

17.30 “Tartufi: cibo per l’amore. Verità o leggenda?” – Giordano Berti scrittore italiano

18.30 “Boschi e Mari quale futuro?” discussione con Giobbe Covatta

IMMAGINI DI TARTUFO. “Viaggio per Immagini nelle Città del Tartufo italiane“, mostra digitale di Immagini che celebrano la cultura, le usanze e le consuetudini legate al tartufo provenienti dalle maggiori realtà italiane (accesso libero e gratuito)

CANE E TARTUFO. Simulazione di cerca col cane sulle antiche terrazze del palazzo a cura di Appella Dogs and Truffles 11.00 -15.00 -18.00

MERCATO DEL TARTUFO. Banchi espositivi dei cavatori lucani dalle 11.00 alle 20.00

18.00 TARTUFO AD ALTA VOCE. Spettacolo di degustazione, Performance immersiva dal vivo per pubblico vedente e non vedente a cura di Consorzio Concreto

19.15 PROIEZIONE DOCUMENTARIO “Il mondo del tartufo in Italia. Storie di alberi, cani, cercatori” Discussione con Michele Boscagli, Presidente Associazione Nazionale Città del tartufo

DOMENICA 8 DICEMBRE |

PROFUMO DI TARTUFO Laboratori sensoriali a cura del Centro nazionale Studi tartufo. (accesso gratuito su prenotazione)

11.00 – 16.00

CANE E TARTUFO. Simulazione di cerca col cane sulle antiche terrazze del palazzo a cura di Appella Dogs and Truffles 11.00

11.00 STORIE DI TARTUFO Esperienze di tartufo lucane e piemontesi a Confronto, ne discute con Paolo Bongioanni Assessore Agricoltura Regione Piemonte e Carmine Cicala Assessore Agricoltura Regione Basilicata con la conduzione di Filippo Solibello

12.30 ASTA REGIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO di BASILICATA

Il Tartufo Bianco pregiato di Basilicata posto all’asta per iniziative di solidarietà

Banditore Giobbe Covatta con la conduzione di Filippo Solibello

(Accesso su prenotazione previo versamento di quota di partecipazione di € 100,00)

17.00 STORIE DI TARTUFO Che ruolo ha il tartufo nella Dieta Mediatica? Filippo Solibello autore del libro “La Dieta Mediatica” (accesso gratuito)

18.00 TARTUFO AD ALTA VOCE. Spettacolo di degustazione Performance immersiva dal vivo per pubblico vedente e non vedente a cura di Consorzio Concreto (accesso gratuito)

19.30 PROIEZIONE FILM “Trifole. Le Radici dimenticate” durata 100 minuti – discussione con Gabriele Fabbro regista del film e Marco Scuderi vice presidente Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba (accesso gratuito)