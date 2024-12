Dalle Ong alle campagne della Sinistra: gli affari dei benefattori - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

«Come si è capito in questi giorni, con le dimissioni dell’amministratore delegato di Stellantis, i gruppi del settore subiscono a loro volta gli obiettivi fissati dall’Unione europea per ridurre le emissioni per chilometro percorso. In pratica, Bruxelles chiede che i parametri medi delle vetture immesse sul mercato da una casa automobilistica siano del 15 per cento inferiori rispetto al passato. Tutto ciò non fra dieci anni, quando i motori termici non potranno più essere prodotti, ma subito. Pena pesanti multe...»

Soros, un magnate in soccorso alla Sinistra

La sua munifica fondazione internazionale ha una solida base di beneficiati anche in Italia. Giornalisti, parlamentari, Ong che hanno un denominatore politico comune… Ecco a chi versa contributi il finanziere con l’ambizione «di piegare l’arco della storia nella giusta direzione».

Vaticano, la via crucis dell’impiegato

Parla a Panorama uno degli oltre quattromila dipendenti di Papa Francesco. Oltretevere lo scontento è sempre più diffuso per le durissime economie imposte dai vertici finanziari. E in vista del Giubileo la protesta può essere clamorosa.

Stili, cultura, società

S’intitola Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo la bella mostra allestita nelle sale del Forte di Bard ad Aosta (fino al 9 marzo 2025) per commemorare gli ottant’anni dalla nscita del grande stilista, celebrato anche come «architetto della moda» per la sua formazione accademica e per quella sua straordinaria genialità nel comporre, ricalibrare e decostruire gli abiti. Protagonista dell’esposizione, la sezione fotografica, con 90 opere inedite firmate da otto grandi maestri della fotografia, che dello stile di Ferré hanno saputo coglierne l’essenza.