Giudice sportivo: un turno di stop alla curva della Juventus per i cori razzisti contro Lukaku

Il giudice sportivo ha scelto la mano pesante contro la Juventus per i cori e gli insulti razzisti rivolti a Lukaku. La curva dello Stadium che ospita la tifoseria più «calda» sarà chiusa per una giornata. Ancora più pesante la mano nei confronti di Cuadrado; il giocatore colombiano è stato squalificato per 3 partite. Un turno di stop anche per Handanovic e Lukaku. Sull’ammonizione legata all’esultanza dopo il rigore del pareggio il giudice sportivo l’ha così motivata: «comportamento non regolamentare»