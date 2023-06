Femminicidi, la strage senza fine

Dopo la morte di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa al settimo mese di gravidanza con 37 coltellate dal suo compagno, sono 7 le donne vittime di femminicidio in poco più di una settimana. A restare uccisa dal suo ex infatti è stata anche la poliziotta Pierpaola Romano, 58 anni freddata da tre colpi di pistola a Roma. Poi è stata la volta della giovane Maria Brigida Pesacane, la 24enne uccisa a Sant’Antimo in Campania pochi minuti dopo il cognato, Luigi Cammisa, entrambi freddati dal suocero, Raffaele Caiazzo, tormentato dalla convinzione che genero e nuora avessero una relazione. A Catania invece Piero Maurizio Nasca ha investito la moglie, Anna Longo 56 anni, rimasta ferita e un’amica della donna, Cettina ‘Cetty’ de Bormida, 69 anni morta sul colpo nell’impatto con l’auto. Stessa sorte è toccata a Mariangela Formica, 54 anni che era andata a trovare i genitori nella loro villa estiva, nelle campagne di Monopoli, nel barese ma è morta investita dal padre. Il suo corpo, senza vita, è stato ritrovato nel vialetto esterno alla casa. L’elenco prosegue con la morte di Floriana Floris, 49 anni uccisa nell’astigiano dal suo compagno Paolo Riccone con 30 coltellate e con l’omicidio-suicidio di ieri avvenuto a Reggio Emilia

Le due vittime sono Paolo Ravazzini 62 anni e la moglie Rosa Moscatiello 60 anni. Infine a morire per mano del suo compagno è stata Simona Lidulli, 64 anni, trovata morta a casa in via Consolini, a Roma mentre lui, Valerio Savino, 66enne, è stato trovato senza vita nel parcheggio del centro commerciale I Granai, dove si sarebbe suicidato all'interno di un'auto. Savino, ha lasciato sui social un post sulla sua pagina Facebook, con scritto: «La mia vita e quella di Simona finiscono qui». Una scia di sangue che vede aumentare i numeri di un fenomeno tenuto sotto costante monitoraggio del Ministero dell’Interno.

I numeri dei femminicidi nel 2022

Nel 2022, in Italia, ci sono stati 322 omicidi. Tra le vittime 126 erano donne e di queste 104 sono state uccise in ambito familiare o affettivo, 61 ad opera di un partner o ex partner. Mentre nel periodo che va dal primo gennaio 2023 al 4 giugno 2023 sono stati commessi 138 omicidi di cui vittime 41 donne uccise in ambito affettivo/famigliare e 24 per mano di partner/ex partner, a cui si aggiungono altri 6 femminicidi ancora non registrati per un totale di 29 donne vittime di femminicidio in 6 mesi. Un dato che vede un aumento proprio in quest’ultima settimana. Nello stesso periodo del 2022 le donne uccise sono state 25 e analizzando gli omicidi dei due periodi messi a confronto si nota un aumento del numero degli omicidi, che da 126 passano a 138 (+10%).

Per quanto riguarda i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, si evidenzia un incremento nell’andamento generale degli eventi, che passano da 59 a 64 (+8%), è un aumento del numero delle vittime di genere femminile, che da 44 diventano 47 aggiornati alla data di oggi.