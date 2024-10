Fed-ex - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore

Amici francesi residenti in Italia hanno già chiuso i conti correnti che avevano a Parigi e si preparano a chiedere la cittadinanza italiana. Si tratta dei primi effetti della cura Barnier, il quale, appena diventato premier, ha annunciato una patrimoniale sui più ricchi. Non è la prima volta che in Francia pensano di risolvere i problemi di bilancio del Paese mettendo le mani in tasca ai cittadini danarosi.

Fedez, l'ultimo show

Le amicizie con gli ultrà del Milan finiti in prigione. Gli affari che non brillano e i programmi tv che non chiamano. E poi, il prossimo divorzio da Chiara Ferragni. Così il rapper ieri più celebrato (a Milano gli è stato persino conferito l'Ambrogino d'oro...) vive la stagione più difficile, tra sponsor che si dileguano e pubblico che ha già emesso la sua condanna. All'oblio.

Donatella Tesei: «Così ho fatto decollare l'Umbria»

Il turismo ma anche lo sviluppo delle industrie tecnologiche nella regione. I trasporti (aerei compresi) per metterla definitivamente al centro dell'Italia. L'attuale governatrice racconta perché un secondo mandato, alle elezioni di novembre, permetterebbe di portare a termine molti, utili progetti sul territorio.

Grosso guaio per le fedi (e la fede)

Dopo lo scontento dei dipendenti, pronti a scioperare per stipendi più elevati, scoppia la grana per il licenziamento di una coppia che lavora allo Ior. La colpa? Essersi sposati invece di convivere more uxorio. E poi, a provocare altri malumori, ci sono le nomine dei cardinali appena fatte dal Papa...

L'alluvione annunciata

Gli interventi sul fiume Lamone e la mancata tutela del territorio sono le cause del disastro nel Ravennate, nel 2023 e poi più di recente. Panorama racconta come i rischi erano noti ai vertici regionali e comunali. E come ci fossero risorse per agire. Ma si è preferito fare altro.