Drone su Cremlino, Lavrov: «Risponderemo con azioni concrete»

Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato «L'attacco con i droni è stato un atto ostile, risponderemo con azioni concrete». La Russia ha accusato l'Ucraina di aver lanciato droni contro il Cremlino nel tentativo di uccidere il presidente Vladimir Putin e ha affermato che dietro il presunto attacco ci fossero gli Stati Uniti. L'Ucraina ha smentito e la Casa Bianca ha respinto le "bugie" russe.

«È stato chiaramente un atto ostile, è chiaro che i terroristi di Kiev non avrebbero potuto commetterlo all'insaputa dei loro padroni», ha dichiarato Lavrov in una conferenza stampa in India. «Non risponderemo parlando di 'casus belli' o meno, risponderemo con azioni concrete», ha detto Lavrov.