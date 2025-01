Trump: il discorso d’insediamento

Donald Trump è ufficialmente il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. E il secondo, dopo Grover Cleveland, a effettuare due mandati non consecutivi. Lunedì, ha giurato in Campidoglio, per poi tenere il discorso inaugurale della sua presidenza.

“L'età dell'oro dell'America inizia proprio ora. Da questo giorno in poi, il nostro paese prospererà e sarà di nuovo rispettato in tutto il mondo. Saremo l'invidia di ogni nazione”, ha affermato. “La nostra sovranità verrà rivendicata, la nostra sicurezza verrà ripristinata. La bilancia della giustizia verrà riequilibrata”, ha continuato, per poi proseguire: “La feroce, violenta e ingiusta militarizzazione del Dipartimento di giustizia e del nostro governo finirà e la nostra massima priorità sarà quella di creare una nazione che sia orgogliosa, prospera e libera. L'America sarà presto più grande, più forte e molto più eccezionale di quanto non sia mai stata prima”.

“Ora abbiamo un governo che non riesce a gestire nemmeno una semplice crisi in patria, mentre allo stesso tempo inciampa in un continuo elenco di eventi catastrofici all'estero. Non riesce a proteggere i nostri magnifici cittadini americani rispettosi della legge, ma fornisce rifugio e protezione a criminali pericolosi, molti provenienti da prigioni e istituti psichiatrici che sono entrati illegalmente nel nostro Paese da tutto il mondo”, ha anche dichiarato. “Abbiamo un governo che ha stanziato finanziamenti illimitati per la difesa dei confini stranieri, ma si rifiuta di difendere i confini americani o, cosa ancora più importante, il suo stesso popolo”, ha aggiunto. “La mia recente elezione è un mandato per invertire completamente e totalmente un tradimento orribile e tutti questi tradimenti che hanno avuto luogo, e per restituire alle persone la loro fiducia, la loro ricchezza, la loro democrazia e, in effetti, la loro libertà. Da questo momento in poi il declino dell'America è finito”, ha proseguito. “Coloro che vogliono fermare la nostra causa hanno cercato di togliermi la libertà e persino di togliermi la vita. Solo pochi mesi fa, in un bellissimo campo della Pennsylvania, un proiettile di un assassino mi ha squarciato l'orecchio, ma allora ho sentito e credo ancora di più ora che la mia vita è stata salvata per un motivo. Sono stato salvato da Dio per rendere di nuovo grande l'America”, ha continuato.

“Firmerò una serie di ordini esecutivi storici. Con queste azioni, daremo inizio al completo ripristino dell'America e alla rivoluzione del buon senso. È tutta una questione di buon senso”, ha precisato, per poi spiegare: “Per prima cosa, dichiarerò un'emergenza nazionale al nostro confine meridionale. Tutti gli ingressi illegali saranno immediatamente bloccati e inizieremo il processo di rimpatrio di milioni e milioni di immigrati clandestini criminali nei luoghi da cui sono venuti”, ha detto. In base agli ordini che ho firmato oggi, designeremo anche i cartelli come organizzazioni terroristiche straniere e, invocando l'Alien Enemies Act del 1798, darò ordine al nostro governo di utilizzare tutto il potere immenso delle forze dell'ordine federali e statali per eliminare la presenza di tutte le bande e reti criminali straniere che recano crimini devastanti sul suolo statunitense”, ha aggiunto.

“La Cina sta gestendo il Canale di Panama. E non lo abbiamo dato noi alla Cina. Lo abbiamo dato a Panama e ce la riprenderemo”, ha poi detto, precisando comunque di voler essere un “pacificatore”.