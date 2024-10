Sventato attacco terroristico con un centro ebraico nello Sri Lanka

Secondo l'agenzia di stampa israeliana Ynet , l'agenzia di intelligence indiana ha avvisato le autorità dello Sri Lanka di un attacco pianificato contro gli israeliani tra il 19 e il 23 ottobre. Gli arresti sono avvenuti un giorno dopo che il Consiglio di sicurezza nazionale di Israele ha emesso un avviso di viaggio invitando i cittadini israeliani a lasciare Arugam Bay e le aree costiere meridionali e occidentali dello Sri Lanka a causa «di minacce credibili di terrorismo». Il Mossad ha anche avvisato che i terroristi diretti dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche dell'Iran stavano pianificando un attacco nel prossimo futuro, ha riferito l'agenzia di stampa israeliana Kan News .Uno degli individui arrestati sarebbe appena tornato in patria dall'Iraq. Il ministro della Pubblica sicurezza Vijitha Herath ha detto che i sospettati erano cittadini dello Sri Lanka che sono attualmente in carcere dove vengono interrogati. Separatamente, il portavoce della polizia Nihal Thalduwa ha osservato che l'obiettivo era un centro gestito da cittadini israeliani affiliato a Chabad, importante organizzazione religiosa ebraica.

Le proteste dei gruppi musulmani locali contro la lotta di Israele contro Hamas, sostenuto dall'Iran, a Gaza e Hezbollah in Libano hanno ottenuto il sostegno della comunità più ampia in questa nazione dell'Asia meridionale a maggioranza buddista. Gli israeliani rappresentano meno dell'1,5 percento degli 1,5 milioni di turisti che hanno visitato l'isola nei primi nove mesi di quest'anno, ovvero circa 20.000 persone in totale. Tuttavia, Arugam Bay, un punto di riferimento per il surf a circa 400 chilometri a est di Colombo, è una destinazione molto amata dai i turisti israeliani.

I legami bilaterali tra Israele e Sri Lanka si sono rafforzati all'inizio di quest'anno, poiché entrambi i paesi hanno firmato un accordo commerciale il 15 febbraio, che consente voli diretti tra le due nazioni. Il ministro dei trasporti israeliano, Miri Regev, ha stimato che fino a 50.000 turisti israeliani potranno visitare lo Sri Lanka all'anno. SecondoBill Roggio, Senior Fellow e direttore del Long War Journal di FDD: « Lo Sri Lanka non è estraneo agli attacchi terroristici legati all'Iraq: il giorno di Pasqua del 2019, gli srilankesi legati allo Stato islamico (ISIS) hanno ucciso 249 persone in una serie di attacchi coordinati a chiese e resort. Si dice che uno dei sospettati dell'ultimo complotto sia basato in Iraq, il che significa che potrebbe essere collegato all'Iran, che ha una lunga storia di attacchi terroristici in tutto il mondo e una massiccia rete di milizie per procura, o all'organizzazione terroristica ISIS. Gli israeliani dovrebbero prestare la massima cautela quando viaggiano all'estero e visitano i resort, poiché questi sono obiettivi principali per i terroristi». Quindi ancora una volta si conferma il ruolo dell’Iran nella preparazione di attacchi terroristici contro obbiettivi israeliani e secondoJoe Truzman, analista di ricerca senior e redattore del Long War Journal «Se dovesse essere confermato che l'Iran è dietro il tentato attacco terroristico, ciò consoliderebbe ulteriormente il crescente corpo di prove che indicano che il regime sta attivamente conducendo una campagna sostenuta di terrorismo e tentativi di assassinio contro gli israeliani. Sorprendentemente, le agenzie di sicurezza israeliane hanno identificato e sventato molte di queste minacce. Nonostante ciò, l'Iran probabilmente continuerà i suoi sforzi per colpire gli israeliani e le agenzie di intelligence dello Stato ebraico rimarranno vigili e pronte a contrastare questi complotti».

