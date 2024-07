Gli «strani» suicidi tra i Navy Seals

Un'inchiesta del New York Times solleva preoccupazioni sull'addestramento dei Navy Seals, le forze speciali della marina statunitense. Secondo l'indagine, l'esposizione ripetuta alle onde d'urto durante le esercitazioni sembra causare danni cerebrali diffusi. Lo studio, condotto su cervelli di militari deceduti donati al dipartimento della Difesa, ha rivelato che i campioni di tessuto presentano danni distintivi apparentemente collegati all'esposizione alle esplosioni. L'analisi ha coinvolto i cervelli di otto Navy Seals morti per suicidio negli ultimi dieci anni. Durante questo periodo, almeno dodici Seals si sono tolti la vita, alcuni ancora in servizio e altri dopo il congedo.

Nigeria nel caos del terrorismo islamico

La violenza dei terroristi islamici in Nigeria non si arresta. Sabato 29 giugno, il Paese più popoloso dell'Africa è stato colpito da tre attentati in una regione che da anni subisce le violenze dei jihadisti di Boko Haram. Tre donne kamikaze si sono fatte esplodere a Gwoza, una città di quasi 400mila abitanti nel nord-est, causando almeno diciotto vittime. Alcuni rapporti indicano che i morti sarebbero 30 e i feriti altrettanti, ricoverati in un ospedale locale. La prima attentatrice si è fatta esplodere durante una festa di nozze e, secondo un testimone che ha parlato con il New York Times, nella deflagrazione sarebbero morte almeno sette persone, inclusa la terrorista e una bambina che portava con sé. Le altre due attentatrici hanno innescato i loro esplosivi vicino a un corteo funebre e a una clinica. Tra le vittime di questi attacchi ci sono donne incinte, bambini e anziani.

USA: Steve Bannon in carcere

Steve Bannon si è consegnato alla prigione di Danbury, in Connecticut, dove l'ex stratega di Donald Trump dovrà scontare una condanna di quattro mesi per oltraggio al Congresso. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rigettato la scorsa settimana l'ultimo ricorso presentato dal guru dell'estrema destra americana, che si era rifiutato di testimoniare sul suo ruolo nell'assalto al Congresso davanti alla commissione di inchiesta della Camera. "Sono un prigioniero politico di Nancy Pelosi, di Merrick Garland, di Joe Biden e del suo establishment corrotto", ha dichiarato Bannon ai giornalisti poco prima di consegnarsi alla prigione del Connecticut.

Nord Corea: avanti con la campagna missilistica

Pyongyang afferma di aver testato con successo un nuovo missile balistico tattico capace di trasportare una grande testata, ma Seul sostiene che il test è fallito e accusa Pyongyang di mentire. Secondo l'agenzia ufficiale nordcoreana KCNA, il nuovo modello Hwasongpho-11Da-4.5 "trasportava una testata simulata da 4,5 tonnellate di prima categoria" ed è stato testato "per verificarne la stabilità in volo e la precisione sul bersaglio su una gittata massima di 500 chilometri". Tuttavia, i militari sudcoreani affermano che il test è fallito nelle sue prime fasi, esplodendo nei cieli della stessa Corea del Nord

Francesca Albanese sotto indagine

Dopo numerose denunce cadute nel vuoto, finalmente le Nazioni Unite hanno avviato un'indagine sulle accuse secondo cui la relatrice speciale Francesca Albanese avrebbe utilizzato impropriamente fondi provenienti da gruppi pro-Hamas per finanziare il suo viaggio di lobbying in Australia, che ammontava a 20.000 dollari. Francesca Albanese è stata più volte accusata di abusare del suo mandato presso l'ONU per diffondere la propaganda di Hamas. Le sue azioni e dichiarazioni, che promuovono l'antisemitismo e il terrorismo, sono numerose e hanno creato grosse polemiche.