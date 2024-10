Spie al Pentagono: Intervista a Irina Tsukerman

La recente vicenda delle spie iraniane all’interno del Pentagono è un gigantesco problema per l’amministrazione democratica a pochi giorni dalle elezioni presidenziali. Ma il problema è molto piu’ ampio’ perché c’è un problema di credibilità delle strutture di sicurezza americane che coinvolge i Paesi alleati tra i quali i non c’è solo Israele. Ma cosa sta succedendo a Washington D.C? Lo abbiamo chiesto a Irina Tsukerman avvocato specializzato in sicurezza nazionale e diritti umani, collaboratore dell'Arabian Peninsula Institute, del Jerusalem Center for Public Affairs e membro del consiglio di amministrazione del Washington Outsider Center for Information Warfare.

«Il Pentagono ha avuto problemi sia politici che di controspionaggio per molti anni. La politicizzazione dell'intelligence è iniziata con Obama, ma è continuata sotto Trump, durante il cui mandato il Pentagono ha mentito sull'ascesa dei talebani, e ha proseguito lo stratagemma durante l'amministrazione Biden fino al disastroso ritiro. Inoltre, è chiaro che gli incaricati politici sono diventati degli yes-men che si sono rifiutati di sfidare le amministrazioni sulle loro politiche. Mattis e diversi amministratori del Dipartimento della Difesa di Trump si sono dimessi per divergenze politiche, ma sotto Obama e Biden le decisioni sbagliate non sono state contestate. Sotto Obama non ci sono state spinte interne al Pentagono o ad altre agenzie per quanto riguarda il JCPOA e le preoccupazioni relative all'Iran o il fatto che la politica di riallineamento regionale di Obama ha portato a conflitti e ad un aumento dei problemi di sicurezza per i militari statunitensi nella regione. L'amministrazione Biden è composta per la maggior parte da ex funzionari di Obama, nonostante il fatto che l'eredità e le politiche di Obama siano state screditate non da Trump, ma dai fatti sul campo, dalla proliferazione dei conflitti, dagli atti di aggressione sempre più sfacciati da parte dell'Iran e dei suoi proxy, dalle operazioni di intelligence iraniane in Europa e in Nord America, dai tentativi di rapire o assassinare l'opposizione e persino i funzionari statunitensi anche sul suolo americano».

Questo è un problema che si trascina dall’amministrazione guidata da Barack Obama?

« Sia Obama che Biden hanno giustificato persino l'ingerenza interna iraniana nella politica statunitense come parte della diplomazia pubblica per riallineare l'opinione pubblica con il JCPOA o con un nuovo accordo in prospettiva. La rete di agenti di influenza iraniana, che comprendeva funzionari statunitensi con autorizzazione, cosa che normalmente sarebbe stata considerata un grave fallimento del controspionaggio, è stata in realtà accolta come parte della normale politica di Obama-Biden. Persone come Robert Malley, Ariane Tabatabai e Dina Esfandiary non erano considerate pericolose risorse iraniane; erano apprezzate come strumenti della politica estera statunitense che si adattavano all'agenda delle rispettive amministrazioni quanto all'Iran. Non dovrebbe quindi sorprendere che abbiano oltrepassato il limite dell'accettabile, del lecito e del semplice svolgimento del loro lavoro, per eseguire comandi per conto dell'Iran che hanno oltrepassato il limite anche agli occhi dell'amministrazione, almeno quando alla fine sono stati scoperti. Se godessero o meno di una tacita complicità anche per le più oltraggiose violazioni della sicurezza è ancora da indagare, ma l'insabbiamento delle violazioni della sicurezza di Malley solleva certamente questo spettro. Tabatabai è la principale sospettata di un'importante fuga di notizie sul piano di rappresaglia di Israele, ma il suo ruolo deve essere compreso nel contesto di tutto il resto».

A proposito di piani di Israele è già successo in passato?

Si, nel 2012, l'amministrazione Obama ha fatto trapelare i piani di difesa di Israele nella regione, scuotendo la fiducia tra gli alleati. All'epoca, nessuno fu ritenuto responsabile, ma se alcuni degli stessi funzionari sono coinvolti, questa politica di permissività verso la fuga di notizie su operazioni israeliane scomode ha una cornice ideologica che va ben oltre un solo funzionario o alcuni attivisti della Generazione Z che si prendono troppo la responsabilità. Ariane Tabatabai era certamente parte di questo quadro che è migrato attraverso le amministrazioni e nel frattempo ha ricevuto il sostegno pubblico e l'accoglienza di varie organizzazioni e media negli Stati Uniti. Tabatabai è il sospetto più conveniente, ma non l'unico, dato che è improbabile che abbia usato direttamente il suo dispositivo e si sia incriminata da sola. È più probabile che faccia parte di una gerarchia coinvolta nel processo di “fuga di notizie strategica”, indipendentemente dal fatto che tale fuga abbia avuto o meno l'approvazione finale dei membri più anziani dell'amministrazione.

A che punto sono le indagini attuali ?

«L'FBI e la Defense Intelligence Agency stanno indagando anche su Christopher Maier, Assistente Segretario della Difesa per le Operazioni Speciali, come potenziale fonte di documenti altamente riservati trapelati riguardanti i preparativi militari israeliani per l'attacco in Iran. Non è certo una coincidenza che una funzionaria la cui autorizzazione di sicurezza avrebbe dovuto essere revocata dopo essere stata scoperta a seguire direttive di governi stranieri ostili sia solo uno dei sospettati in questo contesto».

Appare evidente come all’interno dell’amministrazione americana c’è un grosso problema al punto che decine di collaboratori di Biden si sono dimessi o hanno scritto lettere contro Israele e a favore di Hamas, Gaza e delle politiche pro-Iran. E’ cosi’?

« Si. Le loro tendenze ideologiche e la loro volontà di sfidare pubblicamente i loro datori di lavoro non sono un difetto, ma una caratteristica del funzionamento dell'amministrazione. La fazione più “moderata” del team di Biden è stata costantemente circondata dai collaboratori di Obama, molto più radicali, e dalla nuova generazione di collaboratori, ancora più estremisti, che sono stati cresciuti per essere attivisti, piuttosto che attuatori di politiche per il ramo esecutivo. L'ego personale e il fervore ideologico hanno spinto queste persone a entrare nell'amministrazione proprio per poter attuare liberamente la loro visione, e quando i leader senior si sono rivelati meno idealisti o non si sono spinti abbastanza in là, la mentalità da guerriglia attivista ha spinto alcuni di questi collaboratori a seguire il loro istinto. Alla luce di questo quadro, il fatto che molte persone non riescano a distinguere tra la zelante difesa degli interessi statunitensi e l'avanzamento dell'insidiosa agenda di governi stranieri ostili non dovrebbe sorprendere. Per loro, l'agenda di Biden è indistinguibile dall'Iran - o dovrebbe esserlo, almeno secondo la loro visione del mondo. Maier è un altro tipo di persona che probabilmente crede di poter fare carriera assecondando gli elementi più radicali dell'amministrazione e portando questa ideologia un passo più in là rispetto alle istruzioni ufficiali. L'esame pubblico di tali individui è imbarazzante per il team di Biden e mette in discussione il loro controspionaggio, le loro pratiche, le loro politiche e la loro visione. Tuttavia, ci si chiede anche se Ariane Tabatabai non sia stata assunta per continuare a fare danni come parte del piano, ed è solo il fatto che sia stata beccata di nuovo che ora costringe a un intervento».

