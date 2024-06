Putin è arrivato in Corea del Nord

Dopo le anticipazioni della scorsa settimana, arriva la conferma del Cremlino: Vladimir Putin è arrivato stamattina in Corea del Nord per una visita di due giorni. Il Cremlino ha riferito che Putin si recherà anche ad Hanoi, in Vietnam, il 19 e 20 giugno dove discuterà « le prospettive per lo sviluppo di un partenariato strategico nei settori commerciale, economico, scientifico, tecnologico, e le relazioni umanitarie». Questo è il primo viaggio del presidente russo nel Paese asiatico in oltre vent'anni, dall'incontro con Kim Jong-il, padre dell'attuale leader nordcoreano, nel 2000. Dopo l'inizio della guerra in Ucraina, la collaborazione tra Mosca e Pyongyang è diventata sempre più forte, suscitando grandi preoccupazioni nella comunità internazionale. Secondo la CNN, la visita del presidente russo serve a consolidare ulteriormente la partnership tra i due Paesi, basata sulla loro comune opposizione all'Occidente e sulla necessità di sostegno militare di Putin per continuare la guerra in Ucraina. L'Agence France-Presse riferisce che Putin è accompagnato da una numerosa delegazione di ministri e consiglieri del governo, tra cui responsabili dell'esercito russo e dell'approvvigionamento di armamenti. Tra questi, il nuovo ministro della Difesa Andrey Belousov e il vice primo ministro Denis Manturov, che sovrintende il settore della difesa. Il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov, ha dichiarato che il viaggio di Putin in Corea del Nord « sarà molto ricco di eventi» e che Putin e Kim Jong-un « intendono firmare una nuova partnership strategica per garantire una maggiore stabilità nel nord-est asiatico». Questo nuovo accordo sostituirà i documenti firmati tra Mosca e Pyongyang nel 1961. Le immagini satellitari di Planet Labs e Maxar Technologies, riportate dalla CNN, mostrano i preparativi per una grande parata nella piazza centrale di Pyongyang. Una tribuna è in costruzione sul lato orientale della piazza Kim Il Sung, dove si svolgono tutte le principali parate nordcoreane. Un'altra immagine del 5 giugno mostra i nordcoreani esercitarsi in formazioni di marcia.

Gli Stati Uniti, la Corea del Sud e altri Paesi, tra cui il Regno Unito, accusano la Corea del Nord di fornire ingenti aiuti militari per sostenere l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Putin, inclusi missili balistici che sarebbero stati usati contro l'Ucraina. Gli osservatori internazionali temono che Mosca possa violare le sanzioni internazionali per aiutare Pyongyang a sviluppare il suo programma di satelliti spia. Nonostante le accuse di trasferimento di armamenti in Russia, entrambi i Paesi negano ostinatamente lo scambio di rifornimenti per la guerra. Secondo il Ministero della Difesa della Corea del Sud, tra agosto 2023 e febbraio 2024, Pyongyang avrebbe spedito in Russia circa 6.700 container contenenti oltre 3 milioni di proiettili di artiglieria da 152 mm. Ieri, il portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha dichiarato che l'amministrazione Biden « non è preoccupata per il viaggio di Putin, ma piuttosto per l'approfondimento delle relazioni tra questi due Paesi». Kirby ha anche espresso timori «per l'arrivo di nuovi missili balistici nordcoreani per colpire obiettivi ucraini». Putin, citato dal quotidiano Rodong Sinmun, alla vigilia del viaggio ha affermato: «La Russia sosterrà senza indugio la Corea del Nord in futuro e Pyongyang sostiene fermamente l'operazione militare russa in Ucraina».Il viaggio del leader del Cremlino segue quello di Kim Jong-un dello scorso settembre, quando il leader nordcoreano viaggiò in Russia sul suo treno blindato, visitando molti siti una fabbrica di aerei da combattimento e un impianto missilistico. Kim Jong-un, la scorsa settimana, ha riferito al Rodong Sinmun che «la Corea del Nord darà pieno sostegno all'esercito e al popolo russo.» Il ministro della Difesa sudcoreano, Shin Wonsik, in un'intervista a Bloomberg, ha dichiarato: «Putin cercherà una più stretta cooperazione in materia di sicurezza con la Corea del Nord, in particolare su forniture militari come i proiettili di artiglieria necessari per aumentare le possibilità di vincere in Ucraina».