Nuova condanna per l’irriducibile jihadista tedesco

Il jihadista tedesco Christian Ganczarski veterano di al-Qaeda è stato condannato, venerdì 16 giugno, a Parigi, a venti anni di reclusione per il violento attacco a delle guardie carcerarie avvenuto l’11 gennaio 2018, mentre era detenuto nel carcere di Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais ). L’uomo si era avventato su quattro guardie che erano andate a prenderlo nella sua cella nel reparto di isolamento della prigione ultra-sicura, picchiandole con un coltello e un paio di forbici , e gridando "'Allahu Akbar'" . Poi aveva fatto scoppiare un incendio di vaste proporzioni. Seduto in aula l'imputato 56enne, folta barba nera e inizio di calvizie, ha ascoltato con attenzione la decisione della corte d'assise speciale, tradotta da un interprete, senza mostrare la minima reazione.



Terrorista tra le truppe americane

Il soldato semplice dell'esercito americano, Cole James Bridges di Stow, Ohio, 22 anni noto anche come "Cole Gonzales", rischia 40 anni di carcere. Qualche giorno fa si è dichiarato colpevole di aver tentato di aiutare l'ISIS a uccidere soldati in Medio Oriente e far saltare in aria il memoriale dell'11 settembre a New York. Il soldato in servizio attivo è stato arrestato nel 2021 dopo aver parlato online con un agente dell'FBI (sotto copertura) dei complotti per far saltare in aria il Memoriale dell'11 settembre di New York e come uccidere i soldati americani. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato: « Come ha ammesso oggi in tribunale, Cole Bridges ha tentato di orchestrare un'imboscata omicida contro i suoi commilitoni al servizio dell'ISIS e della sua violenta ideologia» . Bridges è stato accusato di aver tentato di fornire supporto materiale all'ISIS, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere, e di aver tentato di uccidere membri del servizio militare statunitense, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere.

Germania: Siriani e libanesi si scontrano nelle strade

Operazione speciale a Essen (Germania) dove la notte del 17 giugno scorso quasi 500 libanesi e siriani volevano combattersi. I servizi di emergenza sono stati in grado di impedirlo all'ultimo secondo. Sono stati sequestrati diversi strumenti da percussione, armi da taglio, mazze da baseball e assi prese dai tetti I testimoni hanno notato il litigio e hanno chiamato la polizia intorno alle 21:30 di venrdi. All'inizio c'era una grande folla di persone nell'area del "Green Center", poi il tumulto si è diffuso in diversi luoghi del centro di Essen. Probabile che alla base degli scontri ci sia il ricco mercato degli stupefacenti.

Uganda, miliziani islamisti fanno strage di giovani in una scuola

Sono almeno 41, di cui 38 studenti, le vittime dell’attacco di ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf) in una scuola nell’Uganda occidentale, vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. La scuola, mista e di proprietà privata, si trova nel distretto ugandese di Kasese. Alcuni ragazzi sono stati trucidati, mentre numerose studentesse sono state rapite. In origine principalmente ribelli ugandesi musulmani, le Adf sono radicate dalla metà degli anni ‘90 nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, dove si ritiene che abbiano massacrato migliaia di civili. Hanno giurato fedeltà nel 2019 al sedicente Stato islamico, che li presenta come il suo ramo in Africa centrale, e sono anche accusati di attacchi jihadisti sul suolo ugandese.