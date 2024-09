Questa mattina una persona è morta durante una sparatoria vicino al Centro di Documentazione Nazista, situato nel cuore di Monaco di Baviera, nella zona di Karolinenplatz. Secondo quanto riportato dalla Süddeutsche Zeitung, citando fonti della polizia, la vittima e’ un uomo che ha attaccato il centro ed è stato ucciso dagli agenti. Non ci sarebbero altre persone coinvolte nell'aggressione. L'area, che ospita anche il Consolato Generale israeliano, è stata transennata. L’uomo come scrive Bild è stato identificato in Emra I., nato in Austria nel 2006. Secondo quanto scrivono «Spiegel» e «Standard» il terrorista era noto alle autorità come islamista. L'auto con cui si è recato sulla scena del crimine aveva la targa di Salisburgo ed era armato con una carabina Mauser con baionetta.

Il luogo dell'attacco è di particolare rilevanza storica e sensibile anche dal punto di vista della sicurezza: il Centro di Documentazione Nazista si trova tra Brienner Strasse e Karolinenplatz ed è stato costruito sulle rovine della cosiddetta "Casa Marrone", l'ex quartier generale del partito nazionalsocialista, inaugurato nel 2015. Il Consolato Generale israeliano si è trasferito lì vicino nello stesso anno, in un edificio per uffici del Free State, precedentemente utilizzato dall'amministrazione statale della lotteria e successivamente adattato alle esigenze del consolato.

Questa decisione suscitò clamore all'epoca: 70 anni dopo l'Olocausto, l'ufficio di rappresentanza di Israele veniva collocato nel cuore dell'ex quartiere nazista, costruito attorno alla sede del partito. Entrambi gli edifici, considerati ad alto rischio, necessitano di una protezione speciale continua fornita dalla polizia bavarese e, per il consolato, anche dalle forze di sicurezza israeliane. A fine maggio, il Consolato Generale israeliano era stato preso di mira in un attentato: durante la notte, ignoti avevano lanciato un falso ordigno esplosivo oltre la recinzione protettiva. Secondo la polizia, si trattava di "una bottiglia di plastica simile a una molotov", contenente un proiettile. Oggi, inoltre, ricorre l'anniversario dell'attentato olimpico di Monaco: 52 anni fa, i terroristi palestinesi di “Settembre Nero” attaccarono la squadra olimpica israeliana nei loro alloggi. Alla fine della crisi, durante il fallito tentativo di liberazione presso la base aerea di Fuerstenfeldbruck, morirono undici israeliani e un agente di polizia tedesco.

@riproduzione riservata