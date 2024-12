È un medico saudita di 50 anni l'autore dell'attacco di Magdeburgo

Si chiama Taleb Jawad Hussein Al Abdulmohsen, il medico cinquantenne di origine saudita che venerdì sera si è lanciato contro la folla ai mercatini di Natale a Magdeburgo, città a sudovest di Berlino, uccidendo almeno quattro persone e ferendone sessantotto, di cui 15 gravemente. L'uomo ha agito da solo, a bordo di un suv nero noleggiato in precedenza .Taleb Al Abdulmohsen è arrivato in Germania per la prima volta nel 2006, anno in cui da allora vive nel paese, secondo fonti della sicurezza citate da Der Spiegel. «Ecco perché sono stato minacciato: volevano massacrarmi se fossi tornato in Arabia Saudita. Così ho deciso di chiedere asilo in Germania. Non avrebbe avuto senso esporsi al rischio di dover ritornare e poi essere uccise», disse a proposito della volontà di restare in Germania. Nel 2019, il prestigioso quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung lo ha intervistato e il medico saudita ha affermato di essere «il critico più aggressivo dell’Islam della storia e il buon Islam non esiste». Proprio a seguito della sua esperienza personale, Taleb Al Abdulmohsen ha fondato il forum wearesaudis.net, che è diventato ben presto un punto di riferimento essenziale per gli atei che cercano di lasciare i paesi musulmani. Questa sua iniziativa gli ha conferito una certa notorietà, con la sua storia e il suo impegno documentati in articoli e interviste apparsi su media internazionali quali BBC e Al Jazeera. La BBC, in particolare, nel 2019 lo descriveva così: «Taleb Al Abdulmohsen, ora residente in Germania, un tempo viveva e lavorava in Arabia Saudita, dove era impossibilitato a manifestare apertamente il suo ateismo. Una volta ottenuto asilo in Germania, ha deciso di sviluppare il sito web wearesaudis.net con l'obiettivo di fornire una piattaforma informativa di supporto ad altri individui che si trovavano nella medesima condizione».

Un fondamentalista islamico? Sul suo profilo X @DrTalebJawad dove si vede un enorme Ar-15, il fucile semiautomatico di fabbricazione americana noto per essere quello più utilizzato nelle stragi di massa negli Stati Uniti, si leggono decine di post nei quali si scaglia contro l’islam e commenti a favore del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) oltre a veri e proprio deliri: «La Germania sta islamizzando l’Europa e vanno fermati i crimini commessi dalle autorità tedesche. Opposizione militare saudita. La Germania insegue le richiedenti asilo saudite, dentro e fuori la Germania, per distruggere le loro vite. La Germania vuole islamizzare l’Europa». Le sue posizioni mostrano il ritratto di un uomo che ha rotto con l'Islam anche se ha pubblicato dei post a sostegno dell’Isis e denuncia al contrario i pericoli di un'islamizzazione della Germania.L’attacco è avvenuto a bordo di un'auto lanciata ad alta velocità, che ha investito la folla per oltre 400 metri. L'autore ha colpito decine di persone durante la tradizionale passeggiata prenatalizia tra gli stand del mercatino di Natale, dove molti si erano riuniti per degustare del vin brulé.

Secondo fonti saudite riportate da Reuters, le autorità di Riad avrebbero avvisato i servizi segreti tedeschi riguardo alla pericolosità dell'attentatore. Se ciò' sarà confermato qualcuno dovrà spiegare perché non è intervenuto e lo ha lasciato libero di uccidere.

