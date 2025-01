La Marina Usa battezza le nuove portaerei

La Marina militare statunitense ha annunciato a chi intitolerà due future navi. Si tratta di una tradizione americana ormai consolidata che vede battezzare le portaerei con i nomi di ex presidenti. Durante una cerimonia tenutasi alla Casa Bianca il 3 gennaio scorso, il Segretario della Marina Carlos Del Toro ha presentato due future portaerei della classe Gerald R. Ford che porteranno i nomi Uss William J. Clinton e Uss George W. Bush, in onore del 42° e 43° presidente degli Stati Uniti.

Per tradizione la sigla “Uss” sta per United States Ship, letteralmente “Nave degli Stati Uniti”, esattamente come la sigla “Hms” per le unità inglesi indica “Her Majesty's Ship, nave di sua Maestà”. Del Toro ha dichiarato: “La loro eredità durerà attraverso queste portaerei, che fungono da formidabili piattaforme dedicate alla salvaguardia della nostra sicurezza nazionale e al rafforzamento della nostra determinazione a proteggere questa nazione da chiunque minacci le nostre libertà e il nostro stile di vita”. Le due nuove unità, già annunciate e finanziate, saranno la quinta e la sesta tra le nuove portaerei della classe inaugurata dalla Uss Gerald R. Ford (Cvn-78), l'unica in servizio, mentre altre tre sono in costruzione: la Uss John F. Kennedy, la nuova Uss Enterprise e la Uss Doris Miller.

L’intitolazione a Clinton è stata giustificata dal suo servizio per due mandati dal 1993 al 200, durante i quali ha guidato diverse operazioni militari avvenute senza subire vittime statunitensi in combattimento, tra cui l'operazione Uphold Democracy ad Haiti nel 1994, l'operazione Deliberate Force nel 1995 in Serbia e Bosnia Erzegovina e l'operazione Allied Force in Jugoslavia nel 1999. Infine, per aver ordinato un attacco missilistico condotto con crociera della Marina contro il quartier generale dell'intelligence irachena nel 1993, dopo un presunto tentativo di assassinio ordito contro il suo predecessore, l'ex presidente George H.W. Bush. L'ex presidente George W. Bush è invece stato onorato per la sua risposta ai devastanti attacchi terroristici di al-Qaeda contro gli Stati Uniti dell'11 settembre 2001, in cui morirono 2.977 persone. Dopo i quali aveva guidato l'operazione Enduring Freedom unendo i partner della Nato di 17 nazioni per colpire le organizzazioni terroristiche in Afghanistan. Bush ha anche creato il Dipartimento della sicurezza interna, ha firmato l'U.S. Patriot Act e ha eseguito l'operazione Iraqi Freedom che ha estromesso il leader iracheno Saddam Hussein e posto fine a un governo durato dal 1979 al 2003.

Il Segretario della Difesa, Lloyd J. Austin III, ha elogiato il provvedimento. Sempre in tema di intitolazioni, il dieci gennaio scorso la Marina ha inoltre annunciato che un nuovo molo per il trasporto anfibio presso la base di San Antonio sarà intitolato al tenente Travis Manion, deceduto nel 2007 mentre soccorreva due Marines feriti, atto che gli valse la Stella d’Argento. Riguardo alla nuova Enterprise annunciata sei anni fa, che avrà codice Cvn-80, sarà il nono vascello statunitense a portare questo nome. La prima, varata nel 1775, fu catturata agli inglesi nel 1775 e poi bruciata per impedirne la riconquista nel 1777. Intanto, nel 1776 fu costruita un’altra nave con questo nome che affondò l’anno successivo. Nel 1799 nacque la terza, questa volta completamente statunitense, che ebbe la sua prima battaglia contro il vascello Tripolitania e s’incagliò nelle isole dell’arcipelago Curacao delle Indie occidentali nel 1823. La successiva, del 1831, che dislocava 192 tonnellate, fu venduta nel 1844 e sostituita con la nuova da 615 tonnellate varata nel 1874 per poi finire la sua carriera come nave scuola presso l’Accademia navale del Massachussetts fino al 1909, quando fu sostituita dall’unità che navigò tra il 1917 e il 1919.

La prima portaerei con questo nome, della classe Yorktown, fu varata come Cv-6 nel 1938 (cv sta per carrier-vessel) e ritirata dal servizio nel 1947, sopravvivendo ai ripetuti attacchi giapponesi della Seconda Guerra Mondiale. Quindi sostituita dalla Cvn-65 (la n nella sigla indica la propulsione nucleare), nel 1961 e restò in servizio fino al 2013. La prossima sarà varata nel 2028. Ecco spiegato perché, da sempre, anche nella popolare serie televisiva Star Trek e nei film che sono seguiti esiste una Uss Enterprise, questa volta, almeno per ora, un’astronave immaginaria con la sigla Ncc-1701.