Lynk & Co: l'auto che diventa servizio

Quando si pensa alle automobili solitamente vengono subito in mente i marchi che hanno fatto la storia dei motori. Ma il settore dell’automotive non può certo crogiolarsi nella sola tradizione, proprio per rispondere all’esigenza di innovazione e sviluppo è stato fondato nel 2016 Lynk & Co, casa automobilistica nata come joint venture tra la cinese Geely e la svedese Volvo.

Fin da subito il nuovo marchio si è contraddistinto per il suo approccio moderno e alternativo alla mobilità. Offrendo oltre al tradizionale acquisto di autoveicoli anche il leasing degli stessi e un innovativo metodo di abbonamento mensile. Quest’ultimo include assicurazione auto, manutenzione e la possibilità, per chi lo volesse, di condividere la macchina con gli altri membri della community Lynk & Co. Lo scopo ultimo è di trasformare la macchina in un servizio più che in un bene, riducendo il numero di veicoli nelle città e promuovendo una mobilità più efficiente.

L’idea è innovativa e anche potenzialmente rivoluzionaria: in un mondo dove le macchine trascorrono il 96% del tempo parcheggiate, Lynk & Co ha trasformato questo dato in un’opportunità. Consentendo a coloro che volessero condividere la propria automobile presa in abbonamento mensile di ridurre il costo dello stesso, con alcuni soci che sono già in grado di coprire per intero le spese di abbonamento.

Lynk & Co dimostra che spostare l’attenzione dall’auto alle persone non solo migliora l’efficienza, ma permette di riscrivere il concetto di proprietà, incentivando una mobilità più responsabile e accessibile.

La stessa innovazione è presente anche nel parco macchine. Alle tecnologie avanzate e al design moderno si aggiunge l’impegno per l’elettrificazione. I modelli principali sono lo 01 e lo 02: la Lynk & Co 01 è un SUV compatto e versatile, sviluppato assieme a Volvo. Disponibile in versione Hybrid e Plug-in hybrid, garantisce un infotainment sempre connesso, assistenti alla guida avanzati e un design moderno con interni spaziosi e rifiniti da materiali di alta qualità.

Non è da meno la più recente Lynk & Co 02, un crossover sportivo che unisce compattezza e dinamismo. Anch’esso disponibile con motori ibridi e ibridi plug-in, nell’ottobre di quest’anno è stata lanciata la versione full-electric, con un’autonomia di 455 chilometri. La silhouette sportiva e i dettagli aerodinamici la rendono perfetta anche per una clientela più giovane.

Lynk & Co sta ridefinendo il concetto di mobilità, dimostrando che innovazione, sostenibilità e condivisione possono convivere in armonia. Con un modello di business rivoluzionario e un parco auto all’avanguardia, il marchio si posiziona come un pioniere della mobilità del futuro.