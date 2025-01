Los Angeles continua a bruciare

La California in fiamme. Nonostante gli ingenti sforzi dei vigili del fuoco, la situazione non accenna a migliorare, tanto che il Presidente Biden è stato costretto nei giorni scorsi ad annullare la sua visita qui in Italia per meglio monitorare i soccorsi. Poche ore fa lo scontro fra un Canadair dedito allo spegnimento degli incendi e un drone ha costretto il primo ad un atterraggio di emergenza, privando la città di uno dei soli due aerei disponibili per questo scopo.

L’emergenza rischia di diventare uno dei più grandi disastri della storia recente americana. Per dare un senso della gravità della situazione basti pensare che la partita di football americano fra Los Angeles Rams e Minnesota Vikings, valevole per i playoff della Nfl, si disputerà lunedì in Arizona, considerando la sacralità che il football americano riveste negli Usa il fatto è molto esplicativo della gravità della situazione.

Cinque gli incendi che stanno imperversando per la contea di Los Angeles, colpendo alcune delle zone più ricche non solo della città ma dell’intero Paese. Malibu, Santa Monica, Altadena, Pacific Palisades e persino le celebri colline di Hollywood, tutte zone coinvolte (chi più chi meno) dai devastanti incendi. Le autorità cittadine hanno disposto l’evacuazione di 180mila persone dalle zone più coinvolte dagli incendi.

Il Los Angeles Times parla di dieci vittime e più di 9000 strutture danneggiate e distrutte, per quello che potrebbe diventare il più costoso disastro da incendio nella storia degli Stati Uniti. Delle cause di questi terribili incendi abbiamo già parlato, mentre nel frattempo, secondo le stime del New York Times, i danni sono stimati in non meno di 57 miliardi di dollari, probabilmente destinati a salire, visto il persistere delle fiamme e le difficoltà nel contenerle.

Mentre a Los Angeles si fatica a domare le fiamme, sono in molti a chiedersi perché in un’area fortemente a "rischio incendi" come la bassa California il budget per il Los Angeles Fire Department (i pompieri della città) sia stato ridotto di 17.5 milioni di dollari per l'anno corrente. Oltre al danno la beffa, insomma, aggravata dal ritiro di migliaia di coperture assicurative effettuato dalle più grandi compagnie sugli immobili di Pacific Palisades, uno dei quartieri più danneggiati.

Mentre gli incendi continuano, sono arrivati oggi a Los Angeles reparti della Guardia nazionale californiana, per assicurare il rispetto del coprifuoco imposto dalle autorità e prevenire i già numerosi casi di sciacallaggio.