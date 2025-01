La California brucia. Vari i fattori che stanno contribuendo al propagarsi dei roghi

Sono già più di tre giorni che la California è stretta nella morsa di una serie di incendi che stanno distruggendo gran parte del suo territorio. Ma ciò che più inquieta è che questa situazione non sembra essere vicino alla fine. Una situazione già vista e raccontata, perché quello degli incendi in America è un problema che si ripete ciclicamente e con effetti sempre più devastanti.

Il bilancio delle vittime e degli sfollati è ancora provvisorio. Si parla di cinque morti accertati e 130 mila sfollati. Molti sono anche i feriti e gli intossicati.

Ci si chiede allora quale sia il motivo per il quale tali eventi catastrofici continuano a verificarsi. Di sicuro una delle cause che favorisce l’alimentarsi delle fiamme è costituita dai venti di Santa Ana, i quali insieme ad una forte siccità creano un mix letale. Ma gli ambientalisti più radicali sostengono che tra le cause principali vi sia il cambiamento climatico.

Eppure molto probabilmente sono le stesse tendenze green che potrebbero aver costituito una concausa del propagarsi degli incendi. Infatti secondo gli esperti un disboscamento selettivo, impedito nel corso degli anni dagli ambientalisti, avrebbe potuto mitigare gli effetti disastrosi che si stanno verificando.

Ad aggravare questo scenario contribuisce anche la tipologia di materiali utilizzati in quella zona per la costruzione delle case. Si tratta per lo più di legno, ma anche spugne e schiume isolanti favoriscono l’attecchire delle fiamme.

E non si tratta di scarsa qualità dei materiali utilizzati, ma della tipologia di essi che per loro natura non sono ignifughi.

Infatti, anche le case dei VIP non sono state risparmiate dalla forza dirompente delle fiamme, riducendo ville da sogno in cumuli di cenere e detriti. I media locali dichiarano che Sunset Boulevard, una delle zone più famose di Los Angeles, è in rovina.

Tra le star le cui abitazioni sono state coinvolte nel disastro vi sono nomi del calibro di James Woods e Paris Hilton. Proprio quest’ultima, in un lungo post si Instagram, ha condiviso con i suoi follower tutto il suo dolore per ciò che sta accadendo, invitando la popolazione coinvolta a rispettare gli ordini di evacuazione impartiti dalle autorità e di stare al sicuro.

Questa situazione ha determinato anche la cancellazione del viaggio istituzionale del presidente uscente Joe Biden in Italia, durante il quale l’attuale inquilino della Casa Bianca avrebbe dovuto incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco.

Sull’operato del Governatore della California, Gavin Newsom, si è espresso anche il neo eletto Presidente USA Donald Trump, secondo il quale “il Governatore della California non ha fatto un buon lavoro”.

La fine sembra ancora lontana. Si dovrà poi procedere con la ricostruzione delle case distrutte, con una conta dei danni che al momento risulta ancora incerta ma che sicuramente sarà molto alta.