Joe Biden si ritira dalla corsa per la Casa Bianca

«E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui mai compiti come presidente per il resto del mandato».

Sono le parole postate con una lettera su X con cui Joe Biden annuncia il ritiro dalla corsa per la Casa Bianca.

Una notizia attesa da giorni, dopo le polemiche anche interne al partito democratico, e gli inviti arrivati da numerose personalità politiche e non solo di un passo indietro del presidente Usa.

Nella sua lettera Biden ha indicato come candidata la sua vice, Kamala Harris.