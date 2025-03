Israele si prepara a conquistare Gaza e sradicare Hamas

Fonti di Hamas hanno dichiarato che «gli ostaggi rappresentano un'importante carta vincente e non saranno rilasciati tutti, vivi e morti, finché non ci sarà una chiara posizione israeliana sulla fine della guerra». Secondo quanto riportato da Ynet, che cita Reuters, alcune fonti hanno indicato che, dopo il confronto con i mediatori, potrebbero emergere ulteriori possibilità di compromesso per favorire progressi. Tra queste, lo scambio di ostaggi malati o deceduti con detenuti palestinesi, il miglioramento delle condizioni di detenzione o un aumento dei flussi di aiuti verso la Striscia di Gaza, inclusi macchinari pesanti e rimorchi.

Due funzionari del governo israeliano hanno inoltre riferito che l'intenzione di Gerusalemme sarebbe quella di estendere la prima fase dell'accordo, prevedendo il rilascio di tre ostaggi da parte di Hamas ogni settimana, in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi. Nonostante le apparenze in Israele in pochi credono alla seconda fase dell’accordo di pace dato che le distanze tra Hamas e lo Stato ebraico sono praticamente inconciliabili a partire dal fatto che Hamas non intende lasciare il potere e pretende che le Idf lascino il Corridoio Filadelfia in modo da ricominciare ad armarsi e minacciare Israele che a sua volta ha dichiarato piu’ volte che vuole la totale distruzione del gruppo jihadista. Non si registrano progressi nei negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. Israele ha proposto di estendere la tregua di altri 42 giorni per consentire la liberazione degli ostaggi, ma Hamas ha respinto l'offerta, chiedendo invece di passare alla cosiddetta "Fase 2", che prevede la fine definitiva della guerra. Una condizione che Israele considera inaccettabile.

Per questo secondo il quotidiano americano Washington Free Beacon le autorità israeliane stanno preparando una nuova fase della guerra a Gaza, con un'offensiva massiccia prevista entro quattro-sei settimane. Il piano prevede l'invio di decine di migliaia di soldati in un attacco coordinato contro Hamas. Secondo fonti interne, il capo di stato maggiore dell'IDF, Eyal Zamir, ha sviluppato la strategia su richiesta del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della Difesa Israel Katz. L'operazione prevede il più vasto dispiegamento di truppe dall'inizio del conflitto: fino a 50.000 soldati saranno mobilitati. Prima dell'attacco via terra, è previsto il trasferimento della popolazione civile verso zone umanitarie sicure, per ridurre il rischio di vittime tra i non combattenti. L'obiettivo dichiarato è colpire Hamas e le altre organizzazioni armate presenti nella Striscia di Gaza.

L'offensiva israeliana su Gaza inizierebbe con una serie di attacchi aerei su larga scala, seguiti da un'operazione via terra. Nel nuovo piano strategico, gli aiuti umanitari verrebbero ridotti e consentiti solo nelle zone umanitarie designate, con l'obiettivo di impedire che Hamas possa intercettarli e utilizzarli per rafforzarsi, come sarebbe accaduto dopo il massacro del 7 ottobre. Il capo di stato maggiore dell'IDF, Eyal Zamir, dovrebbe presentare i dettagli finali del piano al primo ministro Benjamin Netanyahu e al ministro della Difesa Yoav Gallant una volta entrato ufficiale in carica, giovedì prossimo. Netanyahu ha accennato al piano durante una cerimonia di laurea per un corso per ufficiali domenica: «Siamo pronti a tornare a combattere intensamente in qualsiasi momento.I piani per l'operazione sono pronti». Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha dichiarato in una conferenza a Gerusalemme: «Ci stiamo preparando, stiamo accumulando capacità e quando saremo pronti, apriremo di nuovo le porte dell'inferno ad Hamas».

Nel caso in cui la guerra riprendesse, Israele si aspetta di ricevere dagli Stati Uniti un sostegno maggiore di quello ricevuto nel 2024, quando l'amministrazione Biden bloccò la consegna delle armi e fece pressione su Israele affinché ponesse fine alla guerra prima della sconfitta di Hamas. L'amministrazione Trump ha rilasciato le armi detenute dall'amministrazione Biden e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esercitato una pressione retorica maggiore su Hamas rispetto al suo predecessore. Nel suo incontro con Netanyahu a Washington all'inizio di questo mese, Trump ha detto al premier israeliano che «avrebbe potuto fare tutto ciò che era necessario» per restituire gli ostaggi che Hamas continua a tenere prigionieri e rimuovere definitivamente la minaccia jihadista palestinese.

