Pochi minuti fa il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha fermato l’iter per l’approvazione della contestatissima riforma della giustizia. La decisione è arrivata dopo le manifestazioni di protesta della scorsa notte e quelle di oggi, alle quali hanno partecipato più di 600.000 persone. Non appena si è saputo che il ministro della Difesa Yoav Galant che aveva chiesto il blocco della riforma almeno fino al giorno dell'Indipendenza nazionale (26 aprile 2023) «in modo da ritrovare l'unità nazionale» era stato licenziato dal premier la gente è scesa per le strade. Galant in un comunicato aveva detto pur condividendo il progetto che «già adesso esiste un pericolo chiaro, immediato e concreto alla nostra sicurezza nazionale. La sicurezza dello Stato di Israele è la missione della mia vita. Per Israele, indossando l'uniforme dell'IDF, l'ho rischiata dozzine di volte e anche adesso, per il suo bene, sono pronto a rischiare e pagare qualsiasi prezzo».





Parole che non sono piaciute a Netanyahu che appena rientrato dalla visita di stato in Inghilterra lo ha licenziato. Nir Barkat ministro dell'Economia di Israele, sostiene il premier Netanyahu nella decisione di fermare il progetto «Lo Stato di Israele ha la precedenza su tutto, il popolo di Israele ha la precedenza su tutto. Sosterrò il primo ministro nella decisione di fermarsi e tracciare un nuovo corso. La riforma è necessaria e la realizzeremo, ma non a prezzo di una guerra civile». Stamattina ha parlato il presidente israeliano Isaac Herzog che ha chiesto a Netanyahu di fermare la contestatissima riforma «La gente è attanagliata da una profonda paura". La sicurezza, l'economia, la società tutto è minacciato. Gli occhi dell'intero popolo di Israele sono puntati su di voi, abbiamo assistito a scene molto difficili. Faccio appello al Primo Ministro, ai membri del governo e ai membri della coalizione. Per il bene dell'unità del popolo di Israele, per amore della responsabilità a cui siamo obbligati, ti invito a interrompere immediatamente il processo legislativo della riforma». Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby ha affermato che «Gli Usa restano preoccupati per la situazione in Israele. Abbiamo invitato il governo israeliano a trovare un compromesso sulla riforma e Il presidente Joe Biden ha condiviso direttamente e in modo molto franco le sue preoccupazioni con il premier israeliano Benyamin Netanyahu». Stamattina il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca rispondendo al giornalista israeliano Barak Ravid aveva affermato che «Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per lo sviluppo degli eventi in corso in Israele, compreso per il potenziale impatto sulla prontezza militare sollevato dal ministro Yoav Gallant, che sottolinea l'urgente necessità di un compromesso». A proposito di Stati Uniti Asaf Zamir console generale di Israele a New York, si è dimesso per protesta contro la decisione del premier di licenziare il ministro della Difesa Gallant «Non posso più continuare a rappresentare questo governo. Considero mio dovere garantire che Israele rimanga un faro di democrazia e libertà nel mondo». Clamorosa invece la scelta fatta dal comandante della polizia di Tel Aviv, Ami Eshed, che si è unito ai manifestanti che a migliaia sono scesi in strada a protestare dopo la cacciata del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant.