Il mio 7 ottobre 2023 - settima puntata

Vent'anni fa, da studentessa universitaria, ho assistito alla proiezione alla Columbia University di un documentario intitolato “Columbia Unbecoming”. Il documentario trattava di una controversia che coinvolgeva tre professori rabbiosamente anti-israeliani che avevano fatto terrorismo su studenti israeliani e pro-israeliani dal 2002 al 2005. Il cattivo principale potrebbe essere un nome familiare: Joseph Massad, un professore palestinese noto per il suo corso Palestinian and Israeli Politics and Societies, che descriveva Israele come uno Stato razzista e coloniale. Massad e l'approccio della Columbia alle sue azioni sono nati dalla penetrazione negli anni Sessanta del mondo accademico da parte di docenti sostenuti dall'Unione Sovietica, molti dei quali hanno evitato la leva della guerra del Vietnam, mentre altri sono stati poco più che semplici tirapiedi del Partito Comunista di Mosca. L'Unione Sovietica ha appoggiato diversi movimenti di liberazione in tutto il mondo, tra cui l'OLP, quindi non c'è da stupirsi che narrazioni come quella di Massad abbiano preso piede nei campus e che nel tempo abbiano accolto un numero sempre maggiore di persone.

Il 7 ottobre sono rimasto sveglio fino a tarda notte. Era Simcha Torah e Shabbat, e non c'era fretta di andare da nessuna parte il giorno seguente. Mentre mi preparavo a chiudere la serata, un amico in Israele mi ha inviato un video di terroristi che sembravano scatenarsi su un tetto israeliano. È stato uno spettacolo scioccante da vedere, ma la mia impressione iniziale era di un piccolo incidente isolato. Mentre ascoltavo le notizie di un'infiltrazione di Hamas in Israele, che coinvolgeva almeno 40 persone e diverse auto, mi sono rivolto alla mia famiglia per cercare di dare un senso alla situazione. Anche 40 combattenti di Hamas in Israele erano un evento sorprendente. La giornata si è protratta all'infinito mentre guardavo con orrore, congelato allo schermo. La situazione ha sconvolto tutto ciò che pensavo di sapere sulla sicurezza israeliana. Sono rimasto intontito per settimane. Mentre gli altri erano sconvolti, io ero solo vuoto e in uno stato mentale analitico, che ripercorreva all'infinito ogni dettaglio di ogni fallimento.

In seguito all'esplosione ben organizzata di proteste pro-Hamas nei campus di tutto il Paese, ho intervistato un'ex studentessa attivista, Adela Cojab Moadeb, che in precedenza aveva affrontato intimidazioni e attacchi alla NYU. Adela mi ha raccontato di come per anni, prima dell'operazione Al Aqsa Flood, i professori di studi mediorientali descrivessero Osama Bin Laden come un “combattente per la libertà” (una descrizione condivisa anche dal New York Times), e delle sue esperienze personali di allontanamento dalle lezioni di arabo da parte di studenti che la accusavano di usare la “magia nera ebraica”. Il vecchio bigottismo e le influenze sovietiche erano state non solo seminate, ma anche riccamente alimentate con miliardi di finanziamenti, sia aperti che segreti, provenienti dal Qatar, dagli islamisti sauditi, dalla Cina, da fondazioni iraniane e persino dal Sudafrica, come i rapporti del National Contagion Institute e dell'ISGAP hanno poi rivelato con molti più dettagli di quanto si sapesse in precedenza. Ma Adela ha condiviso un'intuizione che ha sottolineato un punto importante che avevo già sospettato: queste manifestazioni e proteste non erano spontanee.

Almeno una delle organizzazioni partecipanti, Studenti per la Giustizia in Palestina, un'organizzazione nazionale legata agli affiliati di Hamas e con sezioni studentesche in tutto il Paese, aveva il modus operandi di passare un intero semestre a reclutare docenti e studenti in preparazione delle attività conseguenti. Non ha mai agito spontaneamente e, in questo caso, era pronta a partire l'8 ottobre, appena un giorno dopo l'attacco a Israele. Queste proteste nei campus di Israele sono iniziate subito dopo gli attacchi terroristici, quando ancora non erano stati contati tutti i corpi, e molto prima che Israele entrasse a Gaza. In sostanza, i capitoli di SJP e chiunque altro avesse avuto accesso a informazioni su uno sviluppo imminente che valeva la pena di essere oggetto di un'indignazione inventata, hanno agito come un co-cospiratore non accusato per Hamas e i suoi vari alleati.

È passato esattamente un anno da allora, ma nonostante diversi amministratori di scuole universitarie siano stati costretti a dimettersi, nonostante tutti i rapporti e tutte le indagini, comprese quelle del Congresso e del Dipartimento dell'Istruzione, in molti campus continuano le proteste e le vessazioni degli studenti israeliani da parte dei docenti. In un caso, un giudice ha permesso alla sezione studentesca dell'Università del Maryland di andare avanti con una celebrazione degli attacchi terroristici del 7 ottobre, sulla base della libertà costituzionale di parola e di riunione (Primo Emendamento). Tuttavia, non esistono protezioni costituzionali assolute per i cittadini stranieri in visita o per le organizzazioni terroristiche. Eppure, non c'è stato alcuno sforzo di massa per espellere gli studenti stranieri che partecipano alle proteste, o per chiudere SJP e i suoi capitoli, in attesa di indagini sul suo finanziamento e sulle sue operazioni. Le prove pubbliche dei legami di SJP con Hamas e dei collegamenti con le indagini dell'FBI sono state pubblicate in precedenza da varie organizzazioni. Tuttavia, come nel caso di Massad, l'attività illegale viene trattata come un problema di libertà accademica, nonostante l'interesse impellente di mantenere l'ambiente libero da bullismo maligno, di applicare le protezioni accademiche a tutte le parti in causa e di opporsi certamente alle minacce alla sicurezza, come i finanziatori e i propagandisti del terrorismo. Il 7 ottobre è stato a lungo preparato, non solo dagli operativi di Hamas che hanno pianificato la logistica degli attacchi, ma anche dalle reti dei loro sostenitori e facilitatori in Occidente che hanno preparato il terreno intellettuale per il sostegno della sete di sangue contro Israele e gli ebrei, pubblicamente rintracciabile da almeno due decenni - e probabilmente da molto più tempo.

