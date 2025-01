Hamas ha consegnato i nomi degli ostaggi che verranno liberati domani

Hamas ha annunciato i nomi delle prossime quattro ostaggi israeliane che saranno rilasciate domani nell'ambito del cessate il fuoco a Gaza. Si tratta di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, tutte soldatesse, secondo quanto dichiarato oggi da Abu Obeida, portavoce dell’ala armata del gruppo.

L’accordo prevede il rilascio iniziale delle donne, sia civili sia militari, seguito dagli uomini anziani, dai feriti e, infine, dai corpi dei deceduti. Attualmente, solo un numero limitato di ostaggi risponde ai criteri per questa prima fase. Di conseguenza, due donne – Arbel Yehoud, civile di 29 anni, e il soldato Agam Berger – resteranno probabilmente prigioniere fino al prossimo scambio, previsto per il fine settimana. Ariev, Gilboa, Levy, Albag e Berger erano state catturate il 7 ottobre 2023 durante un attacco contro una base militare vicino a Gaza, che ha segnato l’inizio del conflitto nella Striscia.

Israele sperava che Arbel Yehoud fosse inclusa tra gli ostaggi liberati sabato, secondo una fonte vicina all’accordo. Tuttavia, non è chiaro se il governo israeliano contesterà il ritardo nel suo rilascio. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato di aver ricevuto l'elenco degli ostaggi previsti per sabato, ma ha rinviato ogni commento ufficiale.Come scrive il Wall Street Journal Hamas aveva generato incertezza all'inizio della settimana, dichiarando che avrebbe liberato quattro soldatesse, alimentando preoccupazioni in Israele sul destino di Yehoud. Giovedì, un funzionario di Hamas aveva lasciato intendere che Yehoud potrebbe non essere inclusa, specificando che il rilascio dipendeva «dalle condizioni di campo» ritenute opportune dal gruppo. Yehoud, civile, è stata rapita il 7 ottobre da un kibbutz vicino a Gaza e potrebbe essere stata trattenuta, almeno inizialmente, dalla Jihad Islamica, alleata di Hamas.

Le quattro soldatesse che saranno rilasciate hanno tra i 19 e i 20 anni e sono state catturate durante il servizio militare obbligatorio in una base vicina alla Striscia di Gaza.Nella lista dei 33 ostaggi previsti per il rilascio figurano anche Shiri Bibas e i suoi due figli, Ariel, di 4 anni, e Kfir, di soli 9 mesi, rapiti lo scorso ottobre. Hamas aveva dichiarato a novembre che i tre sarebbero morti durante un bombardamento israeliano, un'affermazione che l'esercito israeliano ha indagato senza però confermare.

