Cresce il malcontento in Polonia nei confronti dei rifugiati ucraini, alimentato da un senso di ingiustizia che non accenna a diminuire. In un’intervista a Interia, uno dei principali portali d’informazione del Paese, il ministro della Difesa Władysław Kosiniak-Kamysz ha dato voce a questa crescente frustrazione. Molti cittadini non tollerano più la vista di quei giovani ucraini che sfrecciano su auto da sogno o soggiornano in hotel esclusivi, mentre la loro nazione è devastata dalla guerra. “È scioccante vederli vivere nel lusso, mentre i loro connazionali combattono per la sopravvivenza”, ha affermato senza giri di parole il ministro.

Uno dei temi più delicati sollevati dal ministro riguarda i giovani ucraini in età di leva che, invece di combattere per il proprio Paese, restano in Polonia. Secondo un sondaggio condotto dal CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej), uno dei principali centri di ricerca del Paese, il 67% dei polacchi ritiene che questi uomini dovrebbero tornare in Ucraina e contribuire allo sforzo bellico. “È ingiusto che i polacchi continuino a sostenere chi non partecipa alla difesa del proprio Paese”, ha inoltre dichiarato Kosiniak-Kamysz.

La dichiarazione non è certamente passata sotto silenzio a Kiev. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha prontamente risposto, sottolineando che anche l’Ucraina esige il ritorno dei propri soldati. Ha infatti assicurato che Kiev sta già attuando misure concrete per garantire il rimpatrio degli uomini in età di leva, affinché possano contribuire attivamente agli sforzi bellici del Paese. Nel frattempo, già dal luglio scorso, la Polonia ha introdotto nuove politiche, riducendo i benefici sociali per questa tipologia di rifugiati. Questa mossa riflette chiaramente il cambiamento di atteggiamento del Paese, che ha smesso di vedere questi giovani esclusivamente come vittime da sostenere.

Tuttavia, la frustrazione dei polacchi trascende la mera questione militare: i rifugiati, oltre a essere visti come individui che sfuggono al dovere di difendere la loro patria, sono ritenuti parte di un problema economico che sta creando notevoli difficoltà alla popolazione. Dall’inizio della guerra russo-ucraina, l’economia nazionale ha subito gravi conseguenze a causa dell’importazione massiccia di prodotti agricoli ucraini, un fenomeno che ha ulteriormente aggravato la situazione. Questo afflusso di merci ha provocato un crollo dei prezzi dei prodotti locali, danneggiando gravemente i produttori polacchi.

Si tratta della “crisi del grano”, un fenomeno che ha scatenato proteste diffuse tra gli agricoltori polacchi, i quali percepiscono le importazioni dall’Ucraina come una minaccia significativa per la loro sopravvivenza economica. Il problema ha avuto origine nella prima metà del 2023, quando l’Unione Europea ha aperto le cosiddette “corsie di solidarietà” per facilitare l’export di prodotti agricoli ucraini verso i Paesi membri, inondando così il mercato polacco.

In un’altra intervista rilasciata a Onet.pl, uno dei più grandi e popolari siti web in Polonia, Kosiniak-Kamysz ha commentato l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, affermando che “non è una questione di vita o di morte”, ma piuttosto una possibilità di sviluppo economico. Tuttavia, ha sottolineato che la Polonia intende condizionare il proprio sostegno al rispetto delle questioni storiche, in particolare il massacro di Volinia.

Questo tragico episodio segnò l’inizio di una serie di brutali attacchi contro la popolazione polacca tra il 1943 e il 1944 nella regione di Volinia, oggi parte dell’Ucraina. Le uccisioni furono perpetrate dai nazionalisti ucraini dell’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (OUN) e dell’Esercito Insurrezionale Ucraino (UPA). Si stima che circa 100.000 polacchi, tra civili e famiglie intere, siano stati massacrati. L’obiettivo dei nazionalisti ucraini era liberare la regione dai polacchi per creare uno stato ucraino etnicamente omogeneo durante la Seconda Guerra Mondiale.

È comprensibile, quindi, che la Polonia richieda all’Ucraina di riconoscere ufficialmente quel massacro come genocidio e di condannarlo apertamente prima darle il benvenuto in Europa. Inoltre, desidera l’esumazione e la commemorazione delle vittime polacche.

Ed ecco che, nonostante il costante sostegno militare e umanitario della Polonia all’Ucraina, i conti in sospeso del passato e il crescente malcontento nei confronti dei rifugiati rischiano di mettere seriamente alla prova le relazioni tra i due Paesi. Le promesse di Kiev di collaborare per il rimpatrio degli uomini in età di leva potrebbero non essere sufficienti a placare la crescente impazienza e frustrazione della popolazione polacca. La storia e le attese di giustizia si intrecciano, rendendo la strada verso una reale collaborazione sempre più impervia.