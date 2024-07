In attesa delle armi dell'occidente in Ucraina la guerra è in fase di stallo

Ieri, le truppe russe hanno attaccato la città di Vilniansk nella regione di Zaporizhzhia, causando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 10, secondo quanto annunciato da Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare regionale ucraina. Fedorov ha precisato che tra le vittime ci sono due bambini. Durante l'attacco, sono stati danneggiati un'infrastruttura critica, un negozio e edifici residenziali nella città. L'attacco a Vilniansk è avvenuto dopo che nel pomeriggio del 29 giugno si erano già verificate esplosioni nel distretto. In quel momento, Fedorov aveva segnalato la minaccia di attacchi con missili balistici nella regione, e successivamente si sono udite esplosioni in diverse zone di Zaporizhzhia.

Nel frattempo, il bilancio delle vittime civili degli attacchi russi nella regione di Zaporizhzhia e Donetsk dello scorso 29 giugno è salito a 11. A Vilniansk, situata a 29 chilometri da Zaporizhzhia, sette persone, inclusi due bambini, sono state uccise e altre 11 ferite. Ieri, attacchi russi contro i villaggi lungo la linea del fronte nel Donetsk hanno causato quattro morti civili: tre a Zarichne e uno nel villaggio di Niu-York, che è stato intensamente attaccato dalle truppe russe dal mese di giugno. I russi stanno mirando alla città di Toretsk. Inoltre, altre 13 persone sono rimaste ferite in questi attacchi mentre il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che le truppe russe hanno conquistato altri due villaggi in Ucraina: Stepovaya Novosyolovka nella regione di Kharkiv e Novopokrovskoye nella regione di Donetsk.

Secondo quanto riportato dai media di Kiev, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato che la Russia ha subito perdite significative nel mese di giugno, includendo almeno 33.700 soldati, tre aerei militari, 352 carri armati, 1.758 veicoli e 58 sistemi di difesa antiaerea.Gli attacchi russi nelle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk hanno spinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a sollecitare gli alleati occidentali ad accelerare la fornitura di armi. Zelensky ha sottolineato che « ogni ritardo nelle decisioni in questa guerra significa la perdita di vite umane», facendo riferimento in particolare all'attacco sulla città di Vilniansk, dove sette persone, inclusi i due bambini, hanno perso la vita. Il presidente ucraino ha poi dichiarato che la settimana scorsa la Russia ha utilizzato più di 800 bombe aeree guidate contro l'Ucraina, colpendo città, comunità e civili. Zelensky ha sottolineato l'importanza di dotare l'Ucraina dei mezzi necessari per neutralizzare i vettori di queste bombe, inclusi gli aerei da combattimento russi, ovunque essi siano situati. Ha descritto questo passo come essenziale e ha chiesto decisioni chiare per proteggere il popolo ucraino, sottolineando che sistemi di difesa a lungo raggio e moderni sono fondamentali per fermare il terrore quotidiano inflitto dalla Russia. Zelensky ha ringraziato tutti i partner internazionali che comprendono questa necessità.

Sul campo la situazione pare essersi cristallizzata; le truppe russe recentemente sono riuscite ad avanzare nel centro di Vovchansk, dove le forze ucraine sembrano aver circondato una contingente russo non specificato presso un impianto industriale. Il 30 giugno, le immagini geolocalizzate hanno confermato che le truppe russe si sono spostate lungo Soborna Street nel centro di Vovchansk. Il giornalista ucraino, tenente Yevhen Nazarenko, ha riferito dal luogo il 29 giugno che le forze ucraine controllano tutti gli accessi all'impianto di aggregati nel centro di Vovchansk e hanno circondato elementi della 83a Brigata aviotrasportata russa (VDV) all'interno dell'installazione. Nazarenko ha aggiunto che le forze ucraine non hanno attaccato direttamente l'impianto per evitare perdite inutili. Fonti ucraine e occidentali hanno recentemente divulgato affermazioni non confermate provenienti da un post di Telegram di un milblogger russo del 14 giugno, successivamente cancellato, che indicava che un numero imprecisato di militari russi era isolato nell'impianto di aggregazione, suggerendo che le forze ucraine li avessero circondati. Anche se non ci sono conferme sull’accerchiamento delle forze russe nell'impianto di aggregazione, le forze ucraine potrebbero essere a soli 200 metri dal completare l'accerchiamento. La situazione a Vovchansk è fluida e non è chiaro se le forze ucraine siano in grado di mantenere costantemente sotto controllo le posizioni delle forze russe nell'impianto di aggregazione. L'accerchiamento dell'impianto di aggregazione da parte delle forze ucraine sembra avere un significato tattico limitato, e non è ancora chiaro quanti soldati russi siano presenti nell'installazione. I combattimenti sono continuati sia all'interno che nei dintorni di Vovchansk il 29 e 30 giugno. Inoltre, ci sono segnalazioni che elementi della 2a Brigata Spetsnaz russa (GRU) stiano operando a nord di Vovchansk.

Altre forze russe hanno avanzato a nord della città di Kharkiv, nelle vicinanze di Lypsti, durante i combattimenti in corso nella zona il 30 giugno. Immagini geolocalizzate pubblicate lo stesso giorno indicano che le truppe russe si sono recentemente spostate nella parte sud-ovest di Hlyboke, a nord di Lypsti. Il 29 giugno, Yevhen Nazarenko ha riportato che le forze ucraine sono entrate a Hlyboke e che ci sono stati combattimenti nell'insediamento. In un'intervista pubblicata il 30 giugno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze russe stanno subendo un rapporto di perdite sei a uno contro le forze ucraine nella direzione di Kharkiv.

Secondo l'Istituto per lo studio della guerra (ISW), le recenti dichiarazioni di Vladimir Putin indicano che non è disposto ad accettare altro che una completa resa dell'Ucraina. Gli esperti sostengono che Putin considererà qualsiasi accordo di cessate il fuoco come un semplice mezzo per ottenere una pausa nella guerra, riorganizzare ed espandere le forze armate russe, e prepararsi per future operazioni offensive. Secondo i ricercatori, «Putin non è interessato a un cessate il fuoco perché crede di poter raggiungere i suoi obiettivi solo attraverso la forza». La loro analisi suggerisce che il presidente russo presume che più a lungo duri il conflitto, maggiori saranno le probabilità di raggiungere i suoi obiettivi territoriali. Secondo la sua « teoria della vittoria», la Russia è in grado di continuare la sua avanzata lenta e costante in Ucraina per tutto il tempo necessario. L’ISW sostiene che l'assistenza militare occidentale per liberare gran parte dell'Ucraina occupata « è l'unica probabile strategia per indebolire la determinazione di Putin nel distruggere la sovranità e l'identità ucraina». Infine mentre scriviamo si apprende che le forze russe hanno abbattuto 36 droni ucraini durante la notte nelle regioni vicine al confine. Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Mosca. «I sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e soppresso 18 UAV nella regione di Bryansk, nove nella regione di Kursk e nove nella regione di Belgorod», ha dichiarato il ministero in un post su Telegram.