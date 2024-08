Germania: armato di un coltello colpisce e scappa, 3 morti e 9 feriti. La polizia: «Attacco terroristico»

Tre persone sono state uccise e altre quattro gravemente ferite in un attacco con coltello che si è verificato ieri sera durante una festa comunale a Solingen, nella Germania occidentale. Un uomo armato di coltello ha aggredito la folla e, nonostante fosse stato ferito dalla polizia, è riuscito a fuggire. L'incidente è avvenuto durante il "Festival della diversità", una celebrazione dei 650 anni della città, situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia. L'annuncio dell'attacco è stato fatto dagli organizzatori sul palco, provocando stupore tra il pubblico che fino a quel momento era ignaro. Attualmente, una vasta operazione di polizia è in corso per rintracciare il presunto responsabile, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia di Dusseldorf all'AFP. Alexander Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal, ha dichiarato al tabloid Bild che "l'aggressore ha colpito le persone a caso con un coltello". Si sospetta che l'autore possa essere di origine araba, e non si esclude la possibilità di un movente terroristico. Dopo l'attacco, l'area è stata "in gran parte transennata" e il Festival, che avrebbe dovuto proseguire fino a domenica, è stato interrotto. All'evento erano attese circa 75.000 persone. "Questa sera siamo tutti sotto shock, colpiti dall'orrore e dalla profonda tristezza a Solingen. Volevamo festeggiare insieme l'anniversario della nostra città, e ora ci ritroviamo a piangere morti e feriti," ha scritto il sindaco Tim-Oliver Kurzbach sul sito web del comune. Solingen, una città con oltre 150.000 abitanti, si trova vicino a Düsseldorf e a nord di Colonia. "Il mio cuore è spezzato dal fatto che un attacco sia avvenuto nella nostra città. Ho le lacrime agli occhi pensando a coloro che abbiamo perso. Le mie preghiere vanno a tutti coloro che stanno ancora lottando per la loro vita," ha aggiunto Kurzbach.





Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Solinger Tageblatt, intorno alle 22, un membro dell'organizzazione è salito sul palco per interrompere l'evento che aveva preso il via in serata con uno spettacolo di luci e concerti in una piazza della città. L'organizzatore ha informato il pubblico che i soccorritori stavano cercando di salvare la vita di diverse persone. Le migliaia di presenti hanno seguito l'invito a lasciare il luogo con tranquillità, ha riferito il giornale. "L'atmosfera è surreale", ha raccontato il giornalista che ha seguito la vicenda. "Le persone hanno abbandonato la piazza sotto shock, ma con compostezza", ha dichiarato Philipp Muller, uno degli organizzatori, al giornale. Un testimone ha inoltre riferito al Solinger Tageblatt di essere stato a pochi metri dall'attacco, vicino al palco del concerto, "capendo dall'espressione del cantante che qualcosa non andava". "Poi, a un metro da me, una persona è caduta", ha raccontato, spiegando che inizialmente aveva pensato si trattasse di qualcuno sotto l'effetto dell'alcol.

Negli ultimi anni, le autorità tedesche hanno dovuto fronteggiare la duplice minaccia del terrorismo, sia jihadista che quella legata all'estremismo di destra. Il più letale attacco jihadista sul suolo tedesco risale al dicembre 2016: un camion utilizzato come ariete ha causato 12 morti in un mercatino di Natale nel centro di Berlino, in un attentato rivendicato dal gruppo Stato Islamico. A fine maggio scorso, un attacco con coltello a Mannheim, durante una manifestazione anti-islamica, è stato compiuto da un afgano di 25 anni arrivato in Germania nel 2014. L'incidente ha causato la morte di un poliziotto e il ferimento di altri cinque.