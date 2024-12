Germania: volevano un Natale di sangue. Arrestati tre membri dell'Isis

Le autorità tedesche hanno annunciato di aver arrestato tre estremisti islamici accusati «di aver pianificato un grave atto di violenza», sequestrando un fucile d'assalto, coltelli e altri oggetti durante l'operazione, hanno annunciato martedì i funzionari, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa AFP. Secondo il rapporto, la polizia ha effettuato i raid domenica, prendendo di mira le case di due fratelli tedesco-libanesi, di 15 e 20 anni, a Mannheim, e di un uomo tedesco-turco di 22 anni nel distretto di Hochtaunus, nello stato dell'Assia.Secondo quanto riportato dai media tedeschi, i tre estremisti avevano pianificato di attaccare i mercatini di Natale di Francoforte e Mannheim.In una dichiarazione congiunta, i procuratori locali e la polizia hanno affermato che l'atto pianificato «avrebbe potuto mettere in pericolo lo Stato», ma non hanno fornito ulteriori dettagli anche perché le indagini sono ancora in coro dato che si ritiene che gli arrestati facciano parte di una vasta rete terroristica. Le autorità hanno rivelato che i fratelli di Mannheim «nutrivano una forte ideologia religiosa e una profonda simpatia per il gruppo dello Stato islamico (ISIS) e avevano elaborato piani concreti per un attacco».

Da diversi anni la Germania è in stato di massima allerta per possibili attacchi islamisti, in particolar modo dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, il 7 ottobre dell'anno scorso. A questo proposito il ministro federale degli Interni Nancy Faeser nel novembre 2023 ha messo fuori legge l'organizzazione terroristica Hamas e il network internazionale “Samidoun – Palestinian Solidarity Network” da ogni attività in Germania. Il ministro federale ha inoltre bandito la sotto-organizzazione “Samidoun Deutschland”, che opera anche con i nomi "HIRAK – Palestinian Youth Mobilization Jugendbewegung (Germany)" e "Hirak eV" , e ne ha ordinato lo scioglimento immediato. Secondo il Ministero degli Interni e l’Ufficio federale della polizia criminale «la Germania continua a essere un obiettivo per le organizzazioni terroristiche, in particolare per il cosiddetto Stato islamico e il coordinamento è quindi fondamentale» hanno affermato le autorità.

Alla fine di ottobre del 2023, la polizia della città di Essen, nella Germania occidentale, ha arrestato un uomo che aveva pianificato di attaccare una manifestazione pro-Israele. Nel dicembre dello stesso anno, un ragazzo quindicenne è stato arrestato nella Germania occidentale perché sospettato di aver pianificato un possibile attacco a un mercatino di Natale. Settimane dopo, la polizia tedesca arrestò tre persone che volevano compiere un attacco alla cattedrale di Colonia alla vigilia di Capodanno. Alla fine di maggio, le autorità tedesche hanno arrestato due uomini sospettati di aver pianificato un attacco con coltello contro i fedeli di una sinagoga nella città sudoccidentale di Heidelberg. Pochi giorni dopo, le autorità tedesche hanno arrestato un adolescente sospettato di aver pianificato un attacco con una bomba fabbricata in casa in ossequio alla dottrina di al-Qaeda "Make a bomb in the kitchen of your Mom" ovvero "Fai una bomba nella cucina di tua madre". Mentre ad agosto, tre persone sono state uccise e otto ferite in una serie di accoltellamenti durante un festival di strada a Solingen mentre a giugno, un agente di polizia è stato accoltellato a morte a Mannheim da un cittadino afghano richiedente asilo.

Hamas in Germania

Due settimane fa, la procura federale tedesca ha annunciato l'incriminazione di quattro presunti membri di Hamas, accusandoli di aver acquisito e immagazzinato armi per il gruppo in Europa. I procuratori hanno dichiarato che gli uomini ricoprivano ruoli chiave all'interno di un'organizzazione collegata direttamente ai leader militari di Hamas. Uno dei sospettati, identificato come Ibrahim El-R., nato in Libano, avrebbe istituito un deposito di armi in Bulgaria all'inizio del 2019. Questo magazzino conteneva diverse armi, tra cui un fucile d'assalto Kalashinov. Nello stesso anno, Ibrahim El-R. avrebbe smantellato un altro nascondiglio di armi in Danimarca, trasferendo una pistola da lì fino in Germania. Successivamente, tra giugno e dicembre 2023, tutti e quattro i sospettati avrebbero lasciato nel tentativo di localizzare un ulteriore deposito di Berlino di armi di Hamas in Polonia ma non sarebbero riusciti a trovarlo. Secondo gli inquirenti, «Hamas ha da tempo predisposto depositi di armi segrete in diversi paesi europei, con l'obiettivo di utilizzarli per possibili attacchi contro istituzioni ebraiche».