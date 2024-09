Eliminati altri comandanti di Hezbollah insieme al capo della forza missilistica

Dopo l'attacco dell'IDF nell'area di Beirut di martedì, in cui è stato eliminato Ibrahim Muhammad Qabisi, capo della "Missiles and Rockets Force "di Hezbollah, l'IDF ha reso noto che altri terroristi di alto rango sono stati uccisi insieme a lui. I terroristi eliminati includono il vice di Qabisi, Abbas Ibrahim Sharaf Ad-Din, e un altro terrorista di alto rango dell'unità missilistica di Hezbollah, Hussein Hany, che era vicino a Fuad Shukr, il comandante militare più anziano di Hezbollah e capo della sua unità strategica, che è stato eliminato a luglio.

Inoltre, il terrorista Fuad Shafiq Khaz'al Khanafer, un alto funzionario dell'unità missilistica terra-terra di Hezbollah, è stato eliminato in un ulteriore attacco delle IDF. Secondo i resoconti, questi terroristi erano fonti di competenza per l'organizzazione terroristica Hezbollah e, nel corso degli anni, hanno guidato varie attività terroristiche e sforzi di rafforzamento della forza volti a danneggiare lo Stato di Israele. «Le IDF continueranno a operare con determinazione contro l'organizzazione terroristica Hezbollah per ripristinare la sicurezza dei cittadini del nord di Israele e dell'intero Stato di Israele», ha affermato l’esercito.

Le sirene sono state attivate all’alba di questa mattina, in tutto il Gush Dan, nello Shfela e nelle regioni di Sharon. Il portavoce delle Idf ha affermato che «le sirene sono suonate dopo il lancio di un missile dallo Yemen. Il missile lanciato dagli Houthi è stato intercettato con successo dal sistema di difesa aerea 'Arrow'. Si sono udite sirene ed esplosioni in seguito all'intercettazione e alla caduta di schegge. A seguito delle sirene risuonate nel centro di Israele, il missile terra-terra lanciato dallo Yemen è stato intercettato da un intercettore Arrow' fuori dal territorio israeliano; ma al momento non ci sono cambiamenti nelle linee guida difensive dell'IDF», si legge nella dichiarazione. Le sirene e le esplosioni udite sono il risultato del processo di intercettazione effettuato ad alta quota e al di sopra dell'atmosfera terrestre, cosa che ha portato all'attivazione di più sirene a causa del timore che frammenti delle intercettazioni cadessero in molte aree. Il Magen David Adom ha riferito che non ci sono feriti a seguito del lancio del missile, a eccezione di diverse persone sotto shock e di altre rimaste ferite mentre si dirigevano verso un rifugio. Gli attacchi provenienti dallo Yemen sono avvenuti poco dopo che Hezbollah ha confermato la morte di Muhammad Hussein Srour, comandante della sua unità aerea, ucciso in un raid delle forze di difesa israeliane nel quartiere Dahieh di Beirut. Srour, figura di rilievo all'interno di Hezbollah, aveva in passato svolto il ruolo di consulente militare per i ribelli Houthi.

Dopo il lancio del missile, Nasr al-Din Amer, alto funzionario Houthi, ha scritto su X: «La città occupata di Jaffa è sotto attacco». Circa due settimane fa, gli Houthi avevano già lanciato un missile verso il centro di Israele, che era stato parzialmente intercettato, con parte della testata esplosa vicino all'aeroporto Ben Gurion. Giovedì sera, il portavoce delle IDF ha dichiarato che, nel corso della giornata, l'aviazione israeliana (IAF) aveva colpito circa 220 obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano, tra cui infrastrutture terroristiche, postazioni di lancio utilizzate per attaccare Israele, militanti di Hezbollah e depositi di armi. A questo proposito, il capo dell'aeronautica militare israeliana, il maggiore generale Tomer Bar, ha dichiarato giovedì che bloccare tutti i trasferimenti di armi dall'Iran a Hezbollah è diventata una priorità assoluta. Ha sottolineato che la capacità del gruppo terroristico libanese di riprendersi dalle recenti perdite inflitte dall'offensiva israeliana dipende strettamente dalla possibilità di riarmarsi: «Attualmente, in Libano, impedirò qualsiasi trasferimento di armi dall'Iran, considerando ciò che abbiamo già tolto a Hezbollah», ha affermato Bar durante un incontro con gli ufficiali alla base aerea di Tel Nof. Queste dichiarazioni sono arrivate mentre i media israeliani riportavano un aumento dei tentativi iraniani, negli ultimi giorni, di fornire armi a Hezbollah. Ciò è avvenuto dopo che l'esercito israeliano ha colpito un valico di confine tra Siria e Libano, che, secondo le IDF, era utilizzato da Hezbollah per il traffico di armi.

@riproduzione riservata