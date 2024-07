Gli eventi che hanno portato Biden al ritiro

Il ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale del 2024 segna una svolta significativa nella politica statunitense.

Negli ultimi mesi, Biden ha affrontato sfide crescenti, sia politiche che personali, culminando in una serie di eventi che hanno portato alla sua decisione di ritirarsi.

Un punto cruciale è stato il dibattito del 5 luglio 2024, in cui Biden è apparso defilato e ha subito pesanti critiche. Questo evento ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni circa la sua capacità di guidare il paese per un altro mandato. Nonostante il suo atteggiamento difensivo e le dichiarazioni pubbliche di resistenza, la pressione interna al partito democratico è aumentata, con crescenti richieste di un ritiro per favorire un candidato più competitivo contro Donald Trump.

A complicare ulteriormente la situazione, ci sono stati problemi significativi di gestione della campagna elettorale. I donatori principali del partito hanno espresso frustrazione durante una chiamata con la vice presidente Kamala Harris, evidenziando una gestione inadeguata e una mancanza di strategia chiara. Questo malcontento tra i finanziatori ha reso ancora più difficile per la campagna di Biden raccogliere i fondi necessari per competere efficacemente.

Uno degli eventi più discussi è stato poi l'appello pubblico di George Clooney a Biden. In un discorso appassionato, l'attore ha esortato il Presidente a considerare il ritiro per il bene del partito e del paese. Clooney ha sottolineato l'importanza di un candidato forte e dinamico per affrontare le sfide future e garantire una vittoria contro Trump. Questo intervento ha avuto un impatto significativo sull'opinione pubblica e all'interno del partito, contribuendo alla decisione finale di Biden.

Inoltre, nonostante una spesa elettorale significativamente maggiore rispetto a Trump, la campagna di Biden ha mostrato pochi risultati concreti. Le risorse finanziarie, disperse in vari sforzi di comunicazione e pubblicità, non sono riuscite a migliorare significativamente la sua posizione nei sondaggi, mettendo in evidenza una strategia inefficace e dispendiosa.

Nonostante l'appello del 19 luglio 2024 di Quentin Fulks, vice direttore della campagna Biden-Harris, che ha cercato di concentrare l'attenzione dei democratici sulla necessità di sconfiggere Trump, non si sono fermate le richieste di ritiro da parte dei membri del partito e dei donatori, che temevano un'altra sconfitta contro l'ex presidente.

Questi eventi hanno portato Biden a fare un passo indietro, aprendo la strada a nuove dinamiche nella corsa presidenziale del 2024. Con il suo ritiro, i democratici devono ora riorganizzarsi rapidamente per presentare un candidato capace di contrastare efficacemente Trump e riconquistare la Casa Bianca.