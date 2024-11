Come devono essere i leader del futuro? La ricerca globale di Kilpatrick Executive

Kilpatrick Executive presenta la terza edizione di The Power of Sustainable Business: People, Planet, Profit, un evento che si è consolidato come uno dei principali punti di riferimento nel dialogo internazionale sulla sostenibilità. Questo incontro annuale si distingue per il suo approccio innovativo e multilaterale, affrontando le connessioni tra le persone, il pianeta e il profitto in modo profondo e significativo.

Ogni edizione esplora un aspetto distintivo e rilevante del tema della sostenibilità. Quest’anno, l’attenzione è rivolta alle competenze necessarie ai leader del futuro, con un focus su come CEO, manager e decisori strategici possano guidare il cambiamento verso modelli di business più sostenibili, etici e responsabili. Attraverso interventi di esperti, testimonianze di leader globali e casi studio concreti, l’evento offre una piattaforma unica per condividere idee, ispirarsi e contribuire a un futuro più equo e responsabile. Con questa iniziativa, Kilpatrick Executive conferma il proprio impegno a essere un protagonista nella costruzione di una leadership globale che bilanci crescita economica, benessere sociale e tutela ambientale.

Kilpatrick Executive, per individuare le competenze chiave che definiscono un Sustainable CEO, ha condotto una ricerca globale. L'analisi, realizzata attraverso interviste a 250 CEO provenienti da cinque continenti, ha messo in evidenza otto competenze fondamentali per un leader sostenibile. I risultati rivelano come tali competenze vengano percepite e applicate in modo diverso a seconda dei contesti culturali, economici e normativi delle diverse regioni.

Le competenze analizzate includono: visione strategica a lungo termine, conoscenza della sostenibilità, leadership inclusiva e collaborativa, capacità decisionale etica, innovazione e pensiero creativo, resilienza e gestione del cambiamento, orientamento ai risultati e advocacy per il cambiamento.

L’Europa ad esempio si distingue come leader globale in competenze come visione strategica (92%) e capacità decisionale etica (91%). Questo è il risultato di politiche avanzate, come il Green Deal Europeo, e di una cultura aziendale che promuove etica, trasparenza e collaborazione con gli stakeholder. L’Oceania eccelle per innovazione e conoscenza della sostenibilità (90%), grazie al forte supporto governativo in favore di politiche di economia circolare e tecnologie verdi. Nonostante le sfide infrastrutturali, l’Africa sorprende con un punteggio elevato in leadership inclusiva (90%) e resilienza (80%). La regione si distingue per un forte coinvolgimento delle comunità locali e un approccio collaborativo nella gestione delle risorse. La situazione in Asia è variegata: Paesi come Giappone e Corea del Sud si distinguono per innovazione, mentre altre nazioni emergenti faticano a conciliare la crescita rapida con la sostenibilità. Negli Stati Uniti, pur eccellendo in innovazione tecnologica, la leadership sostenibile incontra difficoltà, in particolare per quanto riguarda l’inclusività (70%) e l’advocacy per il cambiamento (68%), due elementi essenziali per una transizione sostenibile.

Una delle competenze meno sviluppate a livello globale è l’advocacy per il cambiamento (76,8%), che evidenzia la necessità di leader capaci di ispirare trasformazioni culturali e normative. Anche la leadership inclusiva e collaborativa (79,6%) necessita di maggiore attenzione, favorendo modelli di management più aperti e partecipativi.

Questa ricerca sottolinea il ruolo cruciale del Sustainable CEO come pilastro per un futuro aziendale e sociale più responsabile. Per promuovere una leadership sostenibile su scala globale, sono necessari investimenti in formazione, incentivi economici e normative più incisive. Kilpatrick Executive invita governi, aziende e comunità locali a collaborare per accelerare il cambiamento, creando le condizioni per una leadership sostenibile che possa guidare la transizione globale verso un futuro più equo e consapevole.