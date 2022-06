Origi è un giocatore del Milan: ecco lo stipendio

Divork Origi è un nuovo giocatore del Milan. E' lui il primo acquisto per la prossima stagione, arriva a parametro zero dopo aver concluso il suo contratto con il Liverpool dove nelle ultime due stagioni era finito in fondo alle rotazioni di Klopp. Il belga ha firmato un accordo con il Milan fino al 2026 e guadagnerà 3,5 milioni netti per stagione.