Locatelli, così Allegri può costruire la sua Juventus

Ci ha messo due mesi, ma alla fine la Juventus ha trovato la chiave per regalare a Massimiliano Allegri il centrocampista che serviva per costruire il nuovo progetto tattico: Manuel Locatelli. Non è stato semplice. Il Sassuolo è bottega cara e difficilmente si accontenta di formule poco gradite e l'Europeo del numero 5 azzurro ne aveva fatto crescere in maniera esponenziale le quotazioni, tanto da spedirlo dritto nel libro dei sogni dell'Arsenal e di qualche altra big del Vecchio Continente.

Prestito biennale gratuito con obbligo di riscatto condizionato alla conquista del primo punto della Juventus nel girone di ritorno della stagione 2022-2023 (quindi di fatto obbligo diretto), valutazione 35 milioni di euro: la formuletta magica cha ha chiuso il testa a testa tra Cherubini e Carnevali e che ora consente ad Allegri di dare concretezza alle sue idee, segnando una discontinuità rispetto alle Juventus di Sarri e Pirlo. Se c'era un reparto che necessitava interventi, questo era la mediana. Caio Jorge a parte, i bianconeri sono intervenuti proprio lì andando a pescare uno dei giovani italiani di maggior appeal, come tradizione per il club che raramente ha abbandonato la linea del gruppo forte made in Italy.

Perché Locatelli è così importante? Perché copre un buco nella rosa e potrà essere impegnato sia nel 4-3-3 che nel 4-2-3-1 o in altre varianti di una formula che preveda in attacco la coesistenza di un paio di punte e di uno o due esterni di grande corsa e qualità. Nulla di dissimile a quanto visto nell'Europeo per mano di Mancini in nazionale, quando l'infortunio di Verratti ha regalato la titolarità nel girone eliminatorio al fianco di Jorginho e Barella. Nella Juventus potrà essere impiegato in mezzo lasciando a Rabiot, Bentancurt, McKennie il compito di agire da mezzali oppure - qualora davvero il finale di mercato riconsegnasse anche il bosniaco Pjanic - spostandosi a lato di qualche metro esattamente come con la maglia dell'Italia.

Non è un mistero che sia Sarri che Pirlo abbiano pagato caramente la mancanza di un centrocampista di qualità. Allegri di fatto aveva chiesto con forza solo lui o qualcuno che ne ricordasse le caratteristiche: è stato accontentato. Locatelli da settimane aveva chiuso a qualsiasi altra ipotesi di trasferimento che non fossero i bianconeri e l'attesa ha pagato.